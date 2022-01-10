Бустерная COVID-прививка: кому нужна, какие вакцины подходят лучше и защищает ли от "Омикрона"

Бустерная COVID-прививка: кому нужна, какие вакцины подходят лучше и защищает ли от "Омикрона"

С 6 января всем украинцам разрешили делать третью COVID-прививку против коронавируса.

В Украине разрешили вводить бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех привитых граждан в возрасте от 18 лет.

О том, кто может получить бустер и как это сделать, а также какие вакцины используют для третьей прививки – в материале ТСН.ua.

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Кто может получить третью COVID-прививку

6 января глава Минздрава Виктор Ляшко подписал приказ, которым одобрил в Украине бустерную прививку для всех желающих. "Подписал приказ Министерства здравоохранения Украины о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных в возрасте от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались", — говорится в документе.

Накануне правительство разрешило бустер для людей старше 60 лет. Еще раньше в Украине разрешили бустерную прививку для людей с ослабленным иммунитетом, затем - для медиков и работников интернатов, впоследствии для пожилых людей.

Как получить бустерную прививку

Украинцы, уже получившие две прививки, могут записаться онлайн на бустер на официальном канале медицинской информационной системы Helsi. Записаться на третью вакцинацию можно по ссылке. Для этого необходимо на сайте helsi.me выбрать город и пункт вакцинации. Затем следует выбрать удобный день и время. Для подтверждения записи на третью прививку вам поступит сообщение либо Helsi, либо SMS.

Период между второй и третьей вакциной

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, с момента получения второй дозы должно пройти не менее 6 месяцев. Бустерная доза "добавит" в сертификат о вакцинации 270 дней. В то же время, ранее сообщалось, что лучший период введения бустерной дозы — от 6 до 9 месяцев. Узнать, сколько времени прошло от последней вакцинации, можно на портале Helsi в разделе "Мои вакцинации".

Какие вакцины подходят для бустерной дозы

По данным Минздрава, независимо от того, какой вакциной проводили стандартный курс вакцинации, для бустерной дозы будут использоваться только м-РНК-вакцины – Moderna или Comirnaty/Pfizer. Если м-РНК-вакцины не будет, тогда третью дозу можно делать другим препаратом, согласно разрешенным в Украине схемам.

Как отмечают, после получения бустерной дозы действие COVID-сертификата будет удлинено. После ввода бустера можно получить новый COVID-сертификат. Он будет действовать 270 суток с даты ее введения. Получить его можно будет в приложении "Действие" ориентировочно в конце января 2022 года. К тому времени будет действовать сертификат за предварительную полную вакцинацию.

Согласно рекомендациям Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ), для бустерной дозы используют вакцины Moderna или Pfizer по следующим утвержденным МОЗ схемам:

первые две дозы Moderna или Pfizer+бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы AstraZeneca+бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer;

первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.

Минимальный интервал между дозами – 28 дней.

В Украине изменили схемы вакцинации от коронавируса/Министерство здравоохранения Украины

Защищает ли бустер от "Омикрона"

В начале декабря 2021 года, после появления в мире нового штамма "Омикрон", ведущая компания Pfizer и ее партнер BioNTech заявили, что две дозы их м-РНК-вакцины защищают от тяжелого течения заболевания и смерти. Что касается третьей дозы, то отметили, что третья доза защищает только от легкой или бессимптомной инфекции вариантом "Омикрон". Она в 25 раз повышает уровни антител, быстро нейтрализующих "Омикрон", не допустив развития инфекции.

Позже еще одна известная фармацевтическая компания Moderna обнародовала результаты эффективности бустера против "Омикрона". Результаты исследований свидетельствуют, что бустерная доза в 37 раз повышает уровень антител, способных нейтрализовать новый вариант вируса еще до развития инфекции в организме человека.

Разница между бустерной и дополнительной дозами

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин объяснил разницу между бустерной и дополнительной прививкой.

Дополнительную дозу необходимо получить лицу, имеющему проблемы с иммунитетом, или у которого есть риск того, что базовый курс двойной иммунизации не приведет к формированию полноценного иммунитета. Он подчеркнул, чтодополнительная доза не приводит к продлению срока действия сертификата COVID о вакцинации. А бустер помогает восстановить как защитный титр антител, так и обеспечить более эффективную защиту.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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