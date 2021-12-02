Бутерброд за 2200 и стейк за 5 тысяч: какие на вкус самые дорогие блюда в ресторанах Киева

Бутерброд за 2200 и стейк за 5 тысяч: какие на вкус самые дорогие блюда в ресторанах Киева

Самые дорогие блюда в столичных ресторанах – это коктейли, морепродукты и мясо.

Коктейль за 1750 гривен, бутерброд за 2200 и стейк за 5 тысяч — журналисты ТСН решили проверить, есть ли спрос на самые изысканные и дорогие блюда в ресторанах Киева.

Об этом идет речь 1 декабря в сюжете ТСН.19:30.

Самые дорогие блюда в столичных ресторанах – это коктейли, морепродукты и мясо. Бармен Ярослав готовит элитный коктейль, в составе которого будет традиционная маргарита, пюре из маракуи, лимонный фреш, текила, лед и соль викингов.

Самое ценное в коктейле – декор. Себестоимость только одного кактуса, который после использования идет в мусорку, — полтысячи гривен. С наполнением напиток становится стоить около двух тысяч. По словам бармена, не бывает вечера, чтобы не продали ни одного кактуса.

В наш рейтинг самых дорогих блюд вошли:

Тартар из омара — 4794 грн;

Стейк весом — 5000;

Коктейль в кактусе — 1750;

Краб — 25000.

Владельцы уверяют, что "накрутка" для ресторана – минимальная.

Дорогим почти во всех элитных ресторанах является мясо. Иностранное дороже национального. Так, американское стоит 500 гривен за сто граммов, а наше элитное — 200. Шеф Виталий Куприйчук, уверяет, что украинцы с каждым годом тоже набираются опыта и производят качественный продукт.

Какие на вкус самые дорогие блюда в ресторанах столицы и стоят ли этих денег | Новости Украины

Впрочем, клиентов хватает и на самые дорогие блюда. В соцсетях обсудят сэндвич за 2200 гривен. Владельцы ресторана объяснять, почему бутерброд столько стоит, отказались. Но журналисты узнали, что речь идет о самом дорогом мясе в мире под названием вагю.

У шефа Тараса Шевченко говядина вагю привезена из Австралии. Родоначальники дорогих бычков и коров – японцы. Там, по словам повара, отборный скот кормят дорогим зерном, делают ему массажи и напоивают пивом. После такого рациона мясо становится очень мягким.

Таких коров продают на аукционах за сотни тысяч долларов и на каждую есть паспорт с отпечатком ее ноздрей. Если бы такой скот выращивали в Украине, то не надо бы транспортировать говядину через океан, а стейки были бы дешевле.

Знакомые Тараса, говорит, пытались это сделать. Однако персонал фермы украл дорогое зерно и кормил коров обычным. А пива животные даже и не нюхали. Так что с отечественным весом не сложилось.

Мясо действительно тает во рту. Поэтому будем надеяться, что когда-нибудь найдется способ его удешевления, чтобы оно не тянуло на месячную зарплату большинства украинцев.

Ранее учёные объяснили опасность употребления красного мяса и назвали безопасную дневную норму.

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