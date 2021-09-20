Бутылки, окурки, сетки: волонтеры очистили остров Джарылгач после туристов

Акцию организовала экологическая команда одной из херсонских школ.

Более двух сотен волонтеров убрали после курортного сезона остров Джарылгач на Херсонщине. Это — самый большой необитаемый остров в Черном море, который с каждым годом становится все популярнее среди туристов.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 20 сентября.

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За лето его посещают тысячи людей. Мусор оттуда вывозят централизованно. Но волонтеры решили убрать то, что осталось в песке и траве. Стеклянные и пластиковые бутылки, обертки, окурки, сетки — это неполный перечень находок. Акцию организовала экологическая команда одной из херсонских школ.

Объявления разместили в соцсетях, откликнулось много людей. Мешки с найденным доставили на материк. Перед тем, как вывезти на свалку, мусор обещали сортировать.

"Пластик, который перерабатывается, будем отбирать, стекло и металл. Все остальные выбрасывается", — сказал Константин Кльова, участник экологической команды.

Новости Украины: волонтеры убрали мусор на острове Джарылгач после курортного сезона

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