"Быкуют" и качают права: почему нардепы постоянно попадают в скандалы и как это предотвратить

"Быкуют" и качают права: почему нардепы постоянно попадают в скандалы и как это предотвратить

Нравственность публичных персон мог бы поднять нравственный кодекс для парламентариев. Его уже несколько лет планируют принять в ВР.

Политики и чиновники постоянно попадают в скандалы и с каждым годом таких историй все больше. Качать права и "быковать" VIP-персоны не перестают, потому что, как правило, наказание для "избранных" тают в многолетних следственных и судебных процессах. Максимум, что удается — уволить скандалиста с государственной должности и это только в случае общественной огласки.

Об этом идет речь 22 декабря в сюжете ТСН.19:30.

Александр Гогилашвили

Замминистра внутренних дел стал популярным за одну ночь и потерял работу. Гогилашвили устроил скандал на блокпосту на въезде в Донецкую область из-за того, что его автомобиль остановили и попросили показать документы.

Замминистра возмутился, что правоохранители его не узнали. Теперь его лицо знает вся Украина.

После огласки дерзкого чиновника с должности уволили. Однако по пути Гогилашвили прошло немало власть имущих.

Виталий Немилостивый

Год назад заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого поймали за рулем под хмельком. Раскаяться чиновник не захотел и решил поскандалить. Полицейским пришлось надевать на разъяренного водителя наручники.

После огласки Немилостивого показательно уволили. Суд оштрафовал его на 10 тысяч гривен и лишил в год водительских прав.

Чиновники продолжают попадать в скандалы и с каждым годом таких историй все больше и больше

Александр Трухин

Однако принцип "виновен – отвечай" обычно в Украине не работает. В августе 2021 года появилась информация, что депутат от "Слуги народа" Александр Трухин совершил ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Якобы, водитель был под хмельком, а тест на алкоголь проходить отказался.

Сам Трухин уверяет, что за рулем машины был не он. Однако видео с камер наблюдения загадочно пропало, а расследование дела следователи не комментируют.

"Я уверен, что невиновен, скрывать мне нечего", — заявлял тогда Трухин.

Александр Юрченко

Нардеп от "Слуги народа" Александр Юрченко в июле этого года во Львове совершил ДТП. По словам свидетелей, политик пытался скрыться с места аварии, а затем напал на водителя поврежденного авто.

В полиции подозревали, что депутат находился под действием наркотиков. Однако судебно-медицинскую экспертизу в суде не признали и Юрченко оправдали.

Евгений Брагар

С похожей историей "засветился" слуга народа Евгений Брагар, ранее ставший известным на всю страну, предложив пенсионерке продать пса "элитной породы", чтобы заплатить за коммуналку.

Полицейские заподозрили водителя в употреблении наркотиков. Административный протокол впоследствии упразднили, в крови ничего не нашли.

Николай Галушко

Сейчас набирает обороты очередной скандал — Николай Галушко в общении с полицейскими продемонстрировал свою "воспитанность" и обругал копов, которые остановили его водителя.

Во фракции "Слуга народа" за поведение депутата принесли извинения, однако дерзость власть имущих в общении с народом все больше.

Последствия

"Когда депутат ведет себя не так, то он в первую очередь подставляет политическую силу, во-вторых парламент", — отмечает директор аналитического отдела лаборатории законодательных инициатив Александр Заславский.

Наказание за проявления дискриминации могли бы, по крайней мере, начать воспитывать людей у власти. Пока помогают только видеодоказательства и публичная огласка.

Нравственность публичных персон мог бы поднять нравственный кодекс для парламентариев. Его уже несколько лет планируется разработать и вынести для обсуждения в парламент. Однако до реальных действий так и не дошло.

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