Был адекватным и не культивировал подобострастия: когда появилось восхваление Путина в РФ

На официальных заседаниях 10 лет назад российский диктатор Путин производил приятное впечатление.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал Аббас Галлямов – российский политолог и бывший спичрайтер Путина в 2008-2010 годах.

"Путин не грубил, но в этом и не было нужды. Авторитет Путина был настолько непреклонен, что с ним никто не спорил. Но он пытался не давить на людей своим авторитетом. Путин скорее пытался выслушать собеседников, признавал, что они могут лучше разбираться в определенной теме, чем он сам. Не пытался изобразить из себя "всезнайку", в отличие от Медведева. Он задавал адекватные вопросы, был очень дружелюбным. Я никогда не видел, чтобы в совещаниях у Путина была бы негативная атмосфера. Конечно, люди понимали, что это президент, но какого-то подобострастия он не культивировал. Воспевание и восхваление появилось в последнее время. Тогда оно казалось неслыханным", – отметил Галлямов.

Ранее Аббас Галлямов рассказал, что в вопросах Украины Путин теряет самоконтроль, в нем начинают доминировать эмоции.

По словам Галлямова, кремлевские элиты понимают, что поражение в войне неизбежно, поэтому панически ищут варианты, чтобы не допустить бунтов в самой России. Один из вариантов – так называемая "операция преемник".