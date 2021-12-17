"Был аферистом, аферистом и остался": политтехнолог резко раскритиковал Гордона в эфире "Право на владу"

"Был аферистом, аферистом и остался": политтехнолог резко раскритиковал Гордона в эфире "Право на владу"

Политтехнолог считает, что некоторые бывшие соратники Зеленского просто обиделись на президента из-за "человеческого фактора".

Политтехнолог и продюсер Владимир Петров объяснил, почему журналист Дмитрий Гордон, врач Евгений Комаровский, экс-председатель ОП Андрей Богдан, ранее активно поддерживавшие Владимира Зеленского, сейчас стали критиковать президента.

Об этом Петров рассказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Политтехнолог раскритиковал Гордона и назвал его "аферистом".

"С Дмитрием Гордоном не произошло ничего. По моему мнению, он как был аферистом, так и аферистом и остался. Я заметил, что у президента появилась отдельная группа оппозиционеров, которые когда-то были его друзьями. Это Гордон, Комаровский, Андрей Богдан и еще несколько персонажей: несмотря на то, что они стали откровенными его врагами, они же не используют такие истории, как: "мы были друзьями Зеленского, мы видели, какие схемы он начинал, мы видели, что они воруют, и мы ушли". Нет, они говорят о каком-то разочаровании, не имеющем никакой материальной подоплеки под собой", — отметил Петров.

Эксперт предположил, что "бывшие друзья обиделись на своего бывшего друга" из-за недостаточного внимания и других ожиданий от Зеленского в свою пользу.

"Потому что, возможно, они ожидали чего-то другого. Кто-то хотел стать министром, кто-то хотел стать главным советником, кто-то хотел стать вторым или третьим человеком в стране. Мне кажется, что здесь сугубо человеческий фактор. И этот конфликт — конфликт между людьми. И разочарование также одних людей другим человеком", — подытожил Владимир Петров.

Ранее Наталья Мосейчук эмоционально объяснила Скрипину, почему в эфирах появляются "гордоны" и "шуфричи".

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