Был без прав и под действием наркотиков: в Киеве "трезвый водитель" такси разбил чужой автомобиль и скрылся

Был без прав и под действием наркотиков: в Киеве "трезвый водитель" такси разбил чужой автомобиль и скрылся

В страховой уже сообщили, что ремонт авто — не их забота, потому что за рулем был водитель под наркотиками.

Таксист без удостоверения водителя, с чужим паспортом и наркотиками в карманах. Дикая история произошла с семейной парой в столице. Люди ехали домой из ресторана. Чтобы не садиться за руль навеселе, заказали услугу "трезвый водитель" через одну из крупнейших служб такси. Но почти не поплатились жизнью, потому что таксист был под действием наркотиков.

Об этом 26 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Андрей с женой Настей оценивают последствия. Накануне они вышли из ресторана. Чтобы самим не садиться за руль в нетрезвом через службу такси вызвали "трезвого водителя". Это когда вашим авто руководит таксист. На их авто тот и попал в аварию. После этого водитель сказал, что он заснул. К водителю супруги претензий не выдвигали. Автомобиль кредитный, ремонт покрывает страховая. Но когда вызвали копов, то таксист сбежал.

Уже в патрульном автомобиле выясняется, человек, который представлялся Владиславом самом деле Андрей. И он не имеет водительских прав. Зато в карманах нашли наркотики.

"Были признаки наркотического опьянения. Водитель не имел при себе никаких документов и отказался от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения. При себе он имел полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Как он объяснил это — амфетамин", — говорит заместитель руководителя полиции Вышгородского района Киевской области Сергей Чумак.

Новости Украины: в Киеве таксист под действием наркотиков едва не лишил жизни супругов

Известно, что парню 26 лет. В службе такси, через которую он получил заказ, на самом деле не работает. По чужим документам только подрабатывает, как сам объяснил. Из-за этого при себе имел несколько паспортов: свой и того парня, за которого работал. Настоящий водитель уверяет — об этом не знал.

Открестились и в службе такси. Она — одна из крупнейших в Украине. Просто заблокировали аккаунт водителя и отменили заказ постфактум. В качестве компенсации — предложили купон на услуги в размере 700 гривен.

"Оказывается мою жизнь они оценивают в 700 гривен. Смешно. Не знаю, мне кажется, если бы это произошло в Америке, то эта компания уже бы закрылась", — говорит пострадавший.

В страховой уже сообщили, что ремонт авто — не их забота, потому что за рулем был водитель под наркотиками. Служба такси, как и другие в Украине, по документам и не такси, а оператор. Андрей с Настей наняли адвоката. Но водителя, чтобы с ним судиться, еще надо найти. Его не задержали. Ответственность за вождение в нетрезвом состоянии — штраф. А еще лишение прав, которых у него и без того нет.

"Возможно, он снова руководит транспортным средством и снова возит людей. Это ужас. В данном случае, я считаю, нужно ужесточить правила лицензирования, чтобы служба такси несла ответственность и за своего водителя, и за пассажиров. Тогда может, и бы проверяли кого выпускают в рейс ", — говорит адвокат Андрей Куксюк.

В то же время против водителя открыли несколько производств. За наркотики в кармане мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, под Киевом водитель умер за рулем, а машина слетела с дороги.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку