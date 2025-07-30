"Был готов отстреливаться": загадочный убийца не сдался живым (фото)

Разыскиваемый Петр Чекин / © facebook/Андрей Небытов

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Мужчина, которого искала вся полиция Украины по подозрению в жестоком истязании и убийстве женщины в Черкасской области, 63-летний Петр Чекин, сам вышел на связь с полицией и предупредил, что вооружен гранатами и автоматом.

«Мужчина находился возле магазина в одном из населенных пунктов Хмельницкого района Винницкой области. По указанному адресу немедленно прибыли оперативники полиции и бойцы спецподразделения КОРД. Во время переговоров он не согласился сложить оружие», — сообщили ТСН.ua в Нацполиции.

Но, как отметил заместитель начальника Нацполиции Андрей Небытов, события развернулись следующим образом: «Вооружившись автоматом Калашникова и гранатами, он, наверное, рассчитывал избежать задержания. Однако, взвесив силы, принял для себя роковое решение». Судя по фото, которое опубликовал Небытов, мужчина стоял напротив полицейских и был вооружен.

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© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

По данным полиции, мужчина застрелился. Как выяснил ТСН.ua, во время связи с полицией, Чекин пытался убедить правоохранителей, что он якобы не виновен в убийстве женщины.

Место преступления / © Национальная полиция Украины

Напомним, 26 июля Чекин вместе с сообщником ворвались в дом пенсионеровв Черкасской области, где жестоко пытали супругов. Мужчина умер в доме, а женщину вывезли в поле, где она погибла от побоев и удушения.