Был конфликт из-за квартиры: в полиции рассказали, почему мужчина в Киеве устроил стрельбу

Ранее в полицию из-за конфликта за квартиру никто не обращался.
Мужчина, который в Киеве забаррикадировался и стрелял в полицейских, имел конфликт из-за квартиры с новыми владельцами жилья.
Об этом на месте происшествия в комментарии ТСН рассказал начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко.
"У него есть конфликт за право собственности на квартиру. Старый владелец, новый. На линию" 102 "в этом году не поступало никакой информации относительно конфликта по этому адресу. Там был конфликт между новыми собственниками и старыми. Этот гражданский, который был в квартире, — это возможно представитель нового владельца или владелец, я не готов это сейчас комментировать", — сказал Корищенко.
Начальник киевской полиции также добавил, что один из патрульных, который прибыл на вызов получил серьезное ранение руки, его спасают медики.
"Когда прибыл наряд было не менее двух выстрелов из охотничьего незарегистрированного ружья. Пострадал наш полицейский у него тяжелое ранение руки, он в больнице", — подчеркнул Андрей Крищенко.
Напомним, инцидент произошел 7 июля около 10 утра на Голосеевском проспекте. Мужчина, который захватил дом и забаррикадировался в одной из квартир, через закрытые двери несколько раз совершил выстрелы. В результате чего полицейский получил ранение руки.