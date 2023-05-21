Был ли шанс не потерять Мариуполь, как держали оборону на "Азовстале" и как приняли приказ выхода: рассказ "азовца"

Анатолий Егоров, позывной "Коммунист", боец штурмовой бригады "Азов", вспомнил, как год назад сражались с оккупантами за Мариуполь, как мощно держали оборону и как пришлось выйти из " Азовстали ".

Все об обороне "Азовстали" Егоров рассказал ТСН.

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Как воспринял приказ сдаться?

"Мы думали, что план будет другой. План будет – что мы вырвемся на левый, разойдемся по городу, и они нас еще неделю будут ковырять. Но когда командир сказал: "Вы же понимаете….. это мы не за себя!". Нам нужно было бросить в таком случае всех своих раненых, а их было очень много. И мы выходили именно поэтому!", — рассказал он.

"Были те, кто не хотели, сказали, не пойду сдаваться. У нас бесспорная репутация, у командира и поэтому его приказ выполняется на 100%. И не возражает никогда, на нем все держалось. Когда он выходил на рацию лично – у тебя так что-то загоралось внутри.И он, когда выходил, позывной у него был "Малахит". Оперативный позывной. И когда "Малахит" на связи — это такой взрыв. Лично командовал всеми контрнаступлениями. Мы же были — в активной обороне, не в глухой. Нас начали давить – постоянные качели. Особенно качели были – шлаковая гора. Это высота над морем. Он лично командовал операцией", — вспомнил "азовец".

Рассказ "азовца" Анатолия Егорова, державшего оборону на "Азовстали". ФОТО: сундуки с видео

На чем вы держались на "Азовстале" почти без воды, еды, с минимальным количеством оружия

"Мы понимали: чем дольше мы продержимся, тем больше будет шансов у нашего государства. Дальше бы они пошли на Запорожье, Днепр, у них была задача пройти маршем в Днепр как минимум, но мы стали как кость в горле. Мы понимали это!", – рассказал Егоров.

Когда мы в конце апреля отошли на "Азовсталь". Там были уничтожены два состава. Назывались они магазин 10 и магазин 20. В мае были вылазки на эти магазины под пулями. Ребята говорят. Там в одном месте была Cola, но там на эту кругу Как раз снайпер пристрелен.Не было другого выбора не идти.Также находили сырое мясо.Начинало гнить и ребята нам принесли масло,и оно с запахом.Среди груды мусора нашли мешок крупы.Ребята принесли сыр.Это было круто.Мы пытались. это сделать под тот момент, когда вывозили гражданских из "Азовстали". Я лично передавал их. Мы день разминировали коридор. И это очень и очень дальняя дорога. Перелезали. На руках переносили. Там были завалы, чтобы вы понимали, когда фаббомбы бросали. вагоны летали, арматура", — добавил военный.

Какие у тебя были задачи?

"Сначала линия фронта, за которую я отвечал в Мариуполе – левый берег, море. Морской бульвар, а следующая – "Азовсталь".

Самые трудные дни были отходы. Их было несколько. И самый тяжелый – уход с левого берега, именно в Азовсталь. Это было тяжело. Ты понимаешь, что локальную войну ты проиграл. Не было противотанковых и снарядов для минометов. Последний месяц мы были на сгоревших боеприпасах. Их нельзя использовать. А мы начали раскапывать и использовать сгоревшие боеприпасы. У нас посмертно герой "Чуб" – командир танковой роты. Он на своем танке сжег три десятка вражеской техники. Я видел, как он работает. Он выкатывался по моей команде – на моем участке. Он выкатывался один на два танка – и два танка горело", – вспомнил он.

Когда ты понял, что ситуация очень критична?

"Да сразу, я по 24-му февралю увидел динамику. Мы заезжали по единственной дороге и мы понимали, что все — закроется коробочка. После того, как мы вышли из мариуполя на "Азовсталь" — где-то день был нужен, чтобы усемить все — и потом стало легко. Осознал, что вся жизнь моя закончится там! Перестал разочаровываться, надеяться на что-то, просто выполнял работу и просто хотелось больше с собой забрать уродов", - рассказал "азовец".

Напомним, 20 мая, проходит год, когда защитники Мариуполя окончательно вышли из "Азовстали".

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