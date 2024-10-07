Был ли в Киеве смерч?: ученые объяснили необычное природное явление

Во время мощного ливня киевляне заметили черные тучи над городом.

Во время аномального ливня в Киеве жители столицы заметили, как над городом образуется смерч. Фото с черными облаками на фоне домов опубликовали в Сети. На них видно, как облако опускается вниз на левом берегу столицы.

Следует отметить, что в воскресенье, 6 октября, на левобережной части Киева действительно прошел очень мощный дождь.

Водой даже залило подземный переход у станции метро "Позняки", а улицы в этом и других районах города превратились в бурные реки.

Рекорд суточного количества осадков в Киеве

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 6 октября в столице было зафиксировано рекордное количество осадков – 30,6 мм, что на 13,4 мм больше, чем предыдущий рекорд 1970 года для этого дня, когда выпало 17,2 мм осадков.

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Был ли в Киеве смерч?

ТСН.ua выяснял, действительно ли был зафиксирован в городе смерч.

Ученые сомневаются, что горожане увидели образование смерча на левом берегу столицы.

Как отметили ТСН.ua в украинском Гидрометцентре, официально смерч и порывы ветра 6 октября на метеостанциях не фиксировались.

Люди увидели вихрь?

"Однако Киевщина находилась в зоне активного атмосферного фронта, кое-где наблюдались грозы. И учитывая фото, такие локальные вихри из грозового облака могли образовываться. Но они очень локальные и слабенькие", — сообщили ТСН.ua в пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра.

Там добавляют, что вихрь и смерч отличаются друг от друга. Вихрь меньше по объему, не ярко выражен, и имеет в себе не такой интенсивный ветер, а смерч, это уже более сформированное образование. Смерч или торнадо могут иметь очень большую и даже разрушительную силу.

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Как появляется смерч?

Ранее ученые рассказывали, что смерч или торнадо, это, по сути, одно и то же. Смерч – это скорее европейский термин, а торнадо – американский. Это природное явление связано непосредственно с грозой.

"Смерч или торнадо появляются, когда приближается гроза. В небе образуются мощные кучево-дождевые облака, из которых выпадают ливни в сопровождении града. Именно из нижней границы таких облаков развивается вихрь, постепенно доходит до земной поверхности. Именно в момент, когда из облака он доходит до земли, такое природное явление называется смерчем или торнадо", – объясняли ученые.

Ранее ТСН.ua рассказывал о "смерче" на Львовщине: какую угрозу несет и что это было на самом деле.

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