Был ли Зеленский готов к прекращению огня: в ОП прокомментировали сообщение СМИ

Издание Corriere Della Sera опубликовало материал о том, что якобы президент Владимир Зеленский был готов к прекращению огня вдоль линии фронта в обмен на определенные обязательства Запада. Впрочем, в его Офисе это опровергают.

Об этом сообщили ТСН.ua в Офисе президента.

"У нас есть Формула мира. Там абсолютно четко указано, как Украина видит справедливый мир. Именно на такой основе продолжаются переговоры с партнерами по усилению позиций Украины. План победы, который в эти дни будет представлен Великобритании, Франции, Италии и Германии, есть инструментом, чтобы подтолкнуть ситуацию к реализации Формулы мира", — подчеркнули в ОП.

Материал Corriere Della Sera

Авторы статьи пишут, что Зеленский сейчас хочет убедить европейцев на политическом уровне. Он знает, что никогда не сможет официально отказаться от оккупированных территорий, ведь это очень непопулярно любому украинскому политику.

"Однако он был бы готов к прекращению огня вдоль нынешней линии – без признания новой официальной границы – в обмен на определенные обязательства Запада. Во-первых, гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов по образцу тех, которые американцы предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам. Но из Рима, Парижа и Берлина Зеленский хотел бы получить заверения по поводу быстрого вступления в Европейский Союз, что дало бы Украине горизонт роста", – говорится в статье.

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