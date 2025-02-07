Был на грани жизни и смерти: в Днепре спасли тяжелораненого воина ВСУ

Воин ВСУ попал в больницу с тяжелым ранением. Медики рассказали, как им удалось спасти его?

В Днепре спасли тяжелораненого военного, который после взрыва оказался на грани жизни и смерти. Чтобы сердце 35-летнего Александра билось без угроз, в Днепр срочно прибыла бригада кардиохирургов из института Амосова.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Павловской.

35-летний Александр говорит, что сам не верит, что жив после такого взрыва - обломки прошили его всего. После взрыва на границе с Донецкой областью доставили в Днепр в крайне тяжелом состоянии.

"Если увидеть, сколько обломков в твоем теле, кишечнике, желудке, груди - другой бы умер десять раз. Будешь здоровым человеком и будешь бегать", - говорит медик.

После ранения сердце бойца билось прямо с вражеским железом внутри. И в любой момент этот обломок мог оборвать жизнь.

"Любой обломок опасен, особенно если он движется, потому что сердце постоянно сокращается или находится в непосредственной близости от коронарной артерии или от клапана сердца, который может быть поражен", - говорит медик.

Александр приходит в себя после тяжелого ранения

Чтобы спасти военного шесть врачей из Киева приехали на помощь местным хирургам. Операция должна была быть крайне сложной.

"Для того, чтобы его достать, конечно, надо сердце остановить. сердце будет абсолютно обездвижено и будет расслаблено. Тогда будет легче сделать эту манипуляцию. Опасно. Эх. Но наша работа в этом", - говорит медик.

Вот этот момент - из сердца военного специальным магнитом удалось достать осколок, который чудом не оборвал его жизнь. Операция прошла удачно.

Свое самое большое желание Александр озвучил перед операцией - это победа. Впереди - еще длительное лечение. Но медики уверены: им удастся поставить раненого на ноги, а его сердце после пережитого будет биться на полную мощность еще много лет.

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