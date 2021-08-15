Был не конфликтный, всегда здоровался: соседка погибшего мэра Кривого Рога рассказала подробности трагедии

Был не конфликтный, всегда здоровался: соседка погибшего мэра Кривого Рога рассказала подробности трагедии

Село Вольное под Кривым Рогом — это место, где живет много городских бывших и нынешних местных чиновников.

Соседка погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова рассказала, что не слышала выстрелов и не видела никаких подозрительных людей возле дома мэра.

Об этом женщина рассказала в комментарии ТСН.ua.

По словам женщины, которая живет в соседнем доме, она не слышала никаких выстрелов, хотя у нее было открыто окно.

"Он был не конфликтный, здоровался, когда проезжал мимо на машине", — сказала женщина.

По ее словам, она тесно не общалась с покойным, но ничего плохого о мэре сказать не может.

Добавим, что село Вольное, где погиб мэр, — это место, где живет много бывших и нынешних чиновников из Кривого Рога.

В полиции открыли производство по статье 115 УК, однако если докажут, что это не так, то статью переквалифицируют, прокомментировали нам в районном управлении полиции Кривого Рога.

Напомним, в с. Вольное Днепропетровской области в воскресенье, 15 августа, нашли мертвым мэра Кривого Рога Константин Павлова. В полиции открыли производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал держать на личном контроле дело о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Также стало известно, что у покойного было зарегистрировано оружие и не было охраны.

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