"Был нервным, руки тряслись": активисты в Кривом Роге считают, что мэра могли довести до самоубийства

"Был нервным, руки тряслись": активисты в Кривом Роге считают, что мэра могли довести до самоубийства

Смерть мэра Кривого Рога сняли камеры наблюдения.

Три основные версии смерти главы Кривого Рога рассматривают сейчас. Умышленное убийство, неосторожное обращение с оружием и самоубийство. Впрочем, не исключают и версии, что Константина Павлова до самоубийства довели. Тело чиновника в собственном загородном доме нашел его помощник. Рядом на полу лежал охотничий карабин, зарегистрированный на мэра.

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Об этом 16 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

На этом видео с камер наблюдения — мэр Кривого Рога Константин Павлов. Дома он сам. Ходит по своему загородном доме с карабином в руках. Много курит. Примеряется, как пристроить винтовку к груди. Ведет переписку в соцсети. А через несколько минут укорачивает себе жизнь. Мертвого главу находит помощник чиновника. Ассистент приехал проверить шефа, который с самого утра не отвечал на телефонные звонки.

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"Помощник позвонил, он приехал сюда по вызову жены, которая сказала, что Константин не выходит на связь с утра. Он приехал — увидел, набрал 102 и позвонил мне", — говорит советник Константина Павлова Андрей Гальченко.

Павлова нашли с пулевым смертельным ранением в грудь на полу у двери дома. Рядом — его зарегистрирован охотничий карабин. Оружие уже забрали на экспертизу. Сейчас правоохранители рассматривают три основные версии гибели мэра — умышленное убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Не исключено и доведение до самоубийства.

"Сегодня с женой работают следователи, поэтому пока мне неизвестно о каких-то угрозах", — сказал руководитель Нацполиции Днепропетровщины Анатолий Щадило.

Копы изымают видео с камер наблюдения в доме городского головы. Но оно достаточно быстро попадает в соцсети. У тех, кто его видит, сразу возникают вопросы. Во-первых, на видео неправильные время и дата, а во-вторых одежда Павлова на видео до и после смерти отличается.

"О видео в соцсетях, мы не будем его комментировать. Как сказал руководитель управления: нам не понятно, каким путем оно попало", — сказал заместитель руководителя Нацполиции Днепропетровщины Олег Слипчук.

Изучают следователи и данные с телефона Павлова. Тот с кем активно переписывался он незадолго до смерти удалил все диалоги. Соседи Константина Павлова не верят, что он совершил самоубийство.

48-летний Константин Павлов от партии ОПЗЖ занял кресло председателя Кривого Рога в декабре прошлого года. Даже местные активисты говорят — не успел запятнать свою репутацию. Однако, склоняются к мнению, что чиновника могли довести до суицида, поскольку в последнее время он был нервным. Его видели на репетиции поднятия флага ко Дню Независимости.

"Он был довольно нервным. Возле флагштока был нервным, руки тряслись. Он через что-то переживал — это было заметно", — говорит активист Алексей Таймурзин.

Сейчас временно исполняющим обязанности мэра является секретарь городского совета Александр Котляр. Нового же мэра, скорее всего, будут выбирать в конце марта следующего года, говорят депутаты от "Слуги народа" в Верховной Раде. Сегодня в Кривом Роге объявлен траур: флаги приспущены, отменены все концерты и спортивные мероприятия. По предварительным данным, прощание состоится в этот четверг. Похоронят Константина Павлова на городском кладбище.

Напомним, на видео гибель мэра Кривого Рога заметили странную деталь.

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