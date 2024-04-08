Был нетрезвым: новые детали ужасного убийства 17-летнего мальчика на фуникулере в Киеве

Человек, который толкнул подростка на станции Киевского фуникулера, что стало причиной смерти несовершеннолетнего, работал водителем в Управлении государственной охраны Украины.

Отстранили и задержали

В управлении уже заявили, что по данному факту открыто уголовное производство и назначено внутреннее служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются.

На время проведения расследования военнослужащий отстранен от исполнения служебных обязанностей и взят под стражу.

"Управление государственной охраны Украины уже оказывает всю необходимую помощь правоохранительным органам и будет всячески способствовать в проведении досудебного расследования. Приносим свои соболезнования семье погибшего", - сообщают в управлении.

Пытался спасти

Ужасный случай обсуждают сотрудники Киевского фуникулера. Они говорят, что происшествие случилось примерно в 19:30 на верхней станции фуникулера.

Работники "Киевпастранса" рассказывают, что все произошло, как поезд прибыл на верхнюю станцию и люди вышли из вагона.

Далее была толкотня и страшные крики, а уже потом они увидели много крови и тело пострадавшего подростка, который еще смог сделать по лестнице несколько шагов. На место вызвали скорую и полицию.

"Толкотня произошла не в вагоне фуникулера, а уже на станции. На нижней части лестницы есть видовое стекло, на которое мужчина толкнул подростка. Оно очень прочное, но сила удара была настолько сильной, что его удалось пробить в нижней части", - пояснили сайту ТСН,ua в КП "Киевпастранс".

Шокированные дежурные по станции говорят, что человек, который толкнул парня проявлял активность по спасению травмированного, но только тогда, когда понял, что натворил.

Что известно об обидчике

О нападавшем известно, что он 1994 года рождения, работал водителем в Управлении государственной охраны Украины.

Мужчину задержали на станции фуникулера правоохранители, он не оказывал сопротивления. При себе он имел оружие, но его не применял.

Как стало известно сайту ТСН.ua из источников в правоохранительных органах, в момент совершения правонарушения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

"О мотивах содеянного - рано говорить. Продолжается дознание и расследование. Известно, что сотрудник УГО был в состоянии алкогольного опьянения -1.29 промилле обнаружено в его крови", - отмечает наш источник.

Что известно о погибшем

О гибели своего воспитанника написали представители специализированной детско-юношеской спортивной школы по футболу "Змина" Оболонского района.

На своей странице в социальной сети, они отмечают, что это болезненная, печальная весть, которую невозможно осознать ни умом, ни сердцем

"В воскресенье, трагически погиб воспитанник нашей школы, Матерухин Максим Александрович. Во время прогулки с друзьями, по центру нашего города, а именно на Киевском фуникулере, на Максима коварно напал взрослый мужчина", - отмечают представители школы.

Они добавляют, что сейчас в СМИ пишут много разной информации, но то что "здоровый дядя" напал на юношу средь бела дня, это - ужас.

Сочувствуем семье и близким Максима!

Напомним, что вчера вечером на станции Киевского фуникулера произошел конфликт между пассажирами. Сообщалось, что один из них разбил стекло фуникулера и обломком ранил в горло другого.

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