"Был очень успешным": Ермак рассказал подробности о визите Зеленского в США

В США очень ждали Зеленского и хотели, чтобы он приехал.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал визит Зеленского в США очень успешным.

Об этом он заявил в интервью ведущей ТСН, телемарафона и ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1 Наталье Мосейчук.

"Это был очень успешный визит. Было очень приятно гордиться президентом Зеленским и Украиной, потому что когда люди в США видели наш флаг на машинах, они останавливались, фотографировали, снимали. Отношение к Украине историческое и я очень рад этому", — заявил Ермак. .

Более того, он отметил, что администрация Байдена настроена не только говорить об успешном визите, но и реализовывать то, о чем договорились президенты США и Украины.

"Я говорил с Джейком Салливаном (ред. — советником президента США по национальной безопасности) и мы составили план. Я радуюсь тому, что они настроены не просто говорить, каким успешным был визит, но и реализовывать. А для нас это и оружие, и поддержка, и реализация мирного плана Зеленского, и многое другое", — подчеркнул руководитель ОПУ.

Он также добавил, что у команды Зеленского есть "стопроцентное совпадение с американцами и понимание", что такое прекращение войны, какие цели, каких компромиссов не может быть и не будет с диктатором Путиным. "Они четко сегодня с нами и они считают, что наша победа — это будет и их победа", — заметил Ермак.

Напомним, что 22 декабря Владимир Зеленский совершил официальный визит в США. Это была первая и пока единственная поездка за границу президента Украины за 10 месяцев полномасштабной войны, которую развязала РФ. В Вашингтоне Зеленский встретился со своим американским коллегой Джо Байденом и выступил в Конгрессе. Главной темой переговоров лидеров Украины и США была война и военная помощь Киеву.

Перед визитом в Вашингтон, Зеленский побывал в Бахмуте, который уже не один месяц штурмуют россияне.

Читайте также: