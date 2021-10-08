Был предпринимателем и изгнанником "слуг народа": что известно о нардепе Антоне Полякове, которого нашли мертвым в Киеве

Был предпринимателем и изгнанником "слуг народа": что известно о нардепе Антоне Полякове, которого нашли мертвым в Киеве

В прошлом году Поляков стал жертвой нападения неизвестных.

Информация о смерти нардепа Антона Полякова утром 8 октября всколыхнула общество. Политика обнаружили патрульные, которые остановили автомобиль такси, в котором он ехал пассажиром, за нарушение правил дорожного движения. По результатам вскрытия, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Продолжаются еще и другие судебно-медицинские исследования.

ТСН.ua собрал все, что известно о народном депутате Антоне Полякове.

Как сообщается, на сайте Верховной Рады Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове. Он из многодетной семьи — в семье еще двое сыновей и дочь. В Полякова же осталась жена и двое детей.

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Образование получил в Черниговском коллегиуме, а затем в Киевском университете рыночных отношений по специальности "Право". Также Поляков служил во Внутренних войсках МВД Украины (Одесса), где охранял подвижный состав во время этапирования заключенных.

До занятия политической деятельностью он открыл магазин, который специализируется на продаже напольных покрытий, и зарегистрировал соответствующую торговую марку.

С 2016 был главой общественной организации "Украинский центр противодействия преступности и коррупции".

В политику он пришел в 2019 году. Тогда на парламентских выборах Поляков вошел в ВРУ от "Слуги народа" — победил на одномандатном избирательном округе № 206 в Чернигове.

Поляков также был членом парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики и председателем подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса.

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Впрочем, в ноябре того же года Полякова исключили из "Слуги народа". Причина стало то, что он не голосовал за законопроекты, по которым было общее решение фракции. Сам Поляков назвал это решение политической расправой. По его словам, ему объяснили исключения тем, что он имел в Telegram канал, где критиковал фракцию и ее решение.

В 2020 году Поляков стал членом депутатской группы "За будущее". В том же году он баллотировался на пост мэра Чернигова, впрочем, не набрал нужного количества голосов.

Известно, что Поляков был против рынка земли и депутатской неприкосновенности. Также он занимался благотворительностью, в частности, поддерживал детские дома, помогал детям с диабетом, высаживал деревья в Чернигове.

По информации движения "Честно", в сентябре 2020 году на нардепа Антона Полякова напали неизвестные в Киеве. Как говорил сам народный избранник, он жил недалеко от места нападения, и именно тогда ждал такси, чтобы ехать на работу. Он рассказывал, что его ударили несколько раз в грудь, а потом злоумышленник скрылся на автомобиле "Тойота".

В Киеве избили депутата - представителя группы "За будущее" - Антона Полякова

Заметим, что во время последнего выступления Поляков в эфире телеканала "Украина 24" утверждал, что якобы некоторые депутаты из монобольшинства получали "деньги в конвертах" за голосование за так называемый закон об олигархах. В то же время конкретных фамилий он не назвал.

В эфире Поляков заявлял, что один из его коллег был свидетелем того, как депутатам мол раздают деньги. Но имени коллеги он тоже не назвал, ссылаясь на то, что он этого не подтвердит. В то же время сам нардеп говорил, что ходил в НАБУ давать показания.

"Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать — иди, рассказывай? При нем раздавали. О каком можно демократическом парламенте говорить, когда за "конверты" работают эти "слуги"?" — сказал Поляков.

Напомним, нардепа Антона Полякова нашли мертвым ночью 8 октября. Он ехал в такси, где ему стало крайне плохо.

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