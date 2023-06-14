"Был сильный шум, я прыгнула на ребенка": свидетели атаки по Одессе рассказали о пережитом

Жителям поврежденной многоэтажки было тяжело дышать из-за дыма от пожара, загоревшегося в разгромленном ракетой бизнес-центре рядом.
Свидетели удара по Одессе 14 июня Карина и Владимир рассказали о пережитом в собственных квартирах рядом с поврежденным ракетой бизнес-центром.
Об этом очевидцы атаки рассказали в эфире программы "Сніданок з 1+1".
"Мы с сыном были в отдельных комнатах. Прозвучала тревога и через несколько минут я побежала к нему. Я слышала ракету, как она летит, сильный был шум. Я прыгнула на ребенка и все", – рассказала Карина.
Владимир поделился, что сигнал воздушной тревоги прозвучал примерно одновременно со звуком взрыва.
"Мы – соседи. У меня тоже есть дочь, которой три недели. Мы спали в нашей спальной комнате и услышали взрыв, зарево на все окна, услышали громкий будто бы скрежет всего здания. Затем схватили ребенка, побежали в ванную, чтобы быть за двумя стенами. Только после этого мы поняли, что уже нет окон, нет дверей, вообще непонятно, что творится. Ждали, что делать, когда это кончится", – рассказал житель поврежденной многоэтажки.
Он добавил, что из-за вспыхнувшего в бизнес-центре пожара все вокруг было окутано дымом.
"Было тяжело дышать, потому что окон больше нет. Все рамы повреждены и дым из бизнес-центра пошел в комнаты", — сказал Владимир.
Он также сообщил, что жильцам поврежденного дома раздали заявления, которые они должны заполнить вместе с коммунальной организацией и райадминистрацией на получение компенсации за выбитые окна.
Заплаканная Карина добавила: "Мы сами из Харьковской области. Наше жилье пострадало. Не знаю, сегодня пойдем на поезд в Харьков".
Ракетный удар по Одессе 14 июня
Российские оккупанты запустили по Одессе четыре ракеты в ночь на 14 июня, две из которых удалось сбить. Другие вражеские воздушные цели попали в склад торговой сети, где возник пожар. Трое работников склада погибли, еще семь получили ранения. Были повреждены и бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания, магазины и автомобили. Пока известно о трех погибших и 13 пострадавших.
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