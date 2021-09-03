Был спортсменом и редко пил: друзья убитого украинца польскими копами рассказали о юноше

Парень из Винницкой области поехал на заработки.

На видео с камер слежения еще живого Дмитрия Никифоренко по под руки выводят польские медики из автобуса. Им украинец возвращался после встречи с коллегами по работе. Был как-то навеселе то ли заснул, то ли вел себя странно, поэтому водитель автобуса вызвал скорую. На этих кадрах видно, как Дмитрий обращается с врачами — никакой агрессии. Но полицейские, которых вызвали медики, повезли украинца в вытрезвитель и там 25-летний Дмитрий Никифоренко скончался.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Полицейские утверждали, что человек агрессивно вел себя, поэтому они применили слезоточивый газ и наручники. Однако, видео с камер наблюдения участок попал к польскому журналисту "Газеты избирательной" и тот утверждает, Дмитрий не был агрессивным, но на него набросились шестеро.

Пытки продолжалось полчаса и сердце Дмитрия не выдержало. Врачи пытались его реанимировать, но не смогли. Сейчас видео с участка не доступно, потому что его изъяли как доказательство. Продолжается расследование обстоятельств смерти украинца. Полицейских, которые были тогда в вытрезвителе — отстранили от работы.

«Двое из этих полицейских решили подать заявления об увольнении, учитывая тот факт, что есть обоснованные обстоятельства предполагать, что они применили прямой принуждения с нарушением действующих правил. Если мы говорим о физической силе, то она применялась в виде ударов. Согласно тем обстоятельствам, которые были, это было непропорциональное использование силы», — говорит пресс-секретарь регионального управления полиции во Вроцлаве Камиль Ринкевич.

Официальный Киев с выводами не спешит. В МИД говорят, следят за ходом следствия. «Во Вроцлаве сейчас находится украинский консул для ознакомления с ходом расследования. Одна из версий следствия — превышение полномочий работниками полиции. Приложим максимальные усилия, чтобы все обстоятельства смерти нашего гражданина были выяснены, а виновные были привлечены к ответственности», — сообщает пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Дмитрия Никифоренко его родители и брат похоронили еще в середине августа на родной Винничине. Здесь он закончил колледж и работал в супермаркете. В Вроцлав поехал на заробыткы. Его друзья говорят, парень занимался спортом, алкоголь пил редко и агрессии никогда не проявлял. «Если и выпьет, то ни буянит. Был хорошим, даже больше, чем хорошим», — говорят друзья.

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