"Был светлым человеком": в Киеве попрощались с артистом Вадимом Тупчием, который погиб от удара "Шахеда"

Вадим Тупчий / © из соцсетей

Сегодня в столице состоялось прощание с Вадимом Тупчием — известным украинским артистом и талантливым мастером декораций и бутафории для кино и театра. Ему было 65 лет, и он трагически погиб в результате российской атаки по Киеву в этот вторник.

Художник был замечательным другом и невероятно светлым человеком, вспоминают его собратья и коллеги.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Алины Лисовой.

Попадание в дом на Русановке

Девятиэтажку на столичной Русановке россияне атаковали ударным беспилотником в ночь на 25 ноября. На месте попадания осталась огромная дыра в стене и обгоревший фасад.

Впоследствии стало известно, что здесь погибли два человека. Одной из жертв стал известный украинский художник Вадим Тупчий. Вражеский «Шахед» попал прямо в его квартиру на 7-м этаже.

Друзья Тупчия несут цветы к месту трагедии.

Мастерская в «швейцарских часах»

Вадим Тупчий жил и работал в своем доме на протяжении 26 лет, называя его «однокомнатная мастерская». Квартира была заполнена удивительными декорациями и реквизитом, которые он создавал собственными руками.

Украинский актер и режиссер Виктор Андриенко вспоминает атмосферу мастерской:

«Он же спал даже под станком. Была набита полностью инструментами для работы, то есть это была так как попадаешь в швейцарские часы. Это был такой классный дурдом, все странненько, но очень аккуратненько и только он знал где и что можно здесь достать».

от театра до «Долгоносиков»

По образованию Вадим Тупчий был актером. Он работал монтажником декораций в столичном Театре драмы и комедии, а также на заводе духовых музыкальных инструментов. В 25 лет он познакомился с Виктором Андриенко в театре «Шарж», и они подружились.

Интересный факт: все друзья называли Вадима Дмитрием.

Для широкой публики Тупчий известен благодаря участию в телешоу «Длинноносые». Именно он создал легендарные носы для всех актеров и сам снимался в шоу.

«И весь реквизит он сделал, то есть этакие рельсы, которые на голову у нас падали, там все чайники которыми мы били друг друга, дубинки, то есть все он сделал это было не больно, красиво», — вспоминает Виктор Андриенко.

художник и добрый человек

Вадим Тупчий обладал уникальной способностью воспроизводить в реальности то, что другим казалось возможным только в анимации.

В частности, он является автором трансформатора для клипа хип-хоп группы «Танок на майдане Конго» на песню «Новина». Он не только смастерил, но и научил двигаться этого «путешественника». Кроме того, Вадим Тупчий писал стихи, песни и музыку к ним.

Друзья вспоминают его бесконфликтность. Все, кто знал художника, говорят, что мир потерял невероятно светлого человека.

