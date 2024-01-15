Был священником, а затем пошел воевать: интервью с капелланом Херсонской терробороны

Отец Максим Барвинов – капеллан 124-й бригады Херсонской территориальной обороны. Его дом, как и большинства побратимов, пострадал от обстрелов, а затем его полностью затопило водой. Однако Максим верит, что вернется домой, в родной Херсон.

Корреспондент ТСН Наталья Нагорная рассказала, в чем заключается работа капеллана на фронте, насколько сложно военным на Херсонщине сейчас, и как события в тылу демотивируют на фронте.

Работа капеллана

“Меня зовут отец Максим Барвинов. Я клирик Херсонской епархии Православной Церкви Украины, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы поселка Даровка, капеллан 124 бригады Херсонской территориальной обороны. Работа капеллана – это не только работа с военнослужащими именно в подразделении, в бригаде. Это больше и работа с гражданскими, работа с другими ребятами, приезжающими херсонцами. И как свободные уши, просто побыть, послушать", – говорит Максим.

Военным не нужно что-то говорить, рассказывает капеллан, иногда нужно просто прийти, посидеть с ними.

"Они тебе сами все рассказывают. И во время этого разговора, когда он тебе что-то рассказывает, он сам находит ответы на свои вопросы. Здесь нужно просто слушать их", — говорит Максим.

Дом обстреляли и затопили

Он вспоминает о событиях после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Его дом расположен в районе Нефтегавани, недалеко от реки.

"Когда тогда ездили, животных спасали во время подтопления, там одна труба только торчала из-под воды", — рассказывает капеллан.

Максим говорит, что заявку на восстановление поврежденного дома у него приняли через полгода. Однако из-за того, что он находится в зоне боевых действий, представители власти не могут выехать туда и сделать обследование.

Максим Барвинов / Фото: ТСН.ua

"Им запрещают это делать. Надо отогнать россиян, все надеемся на это. И тогда может как-то государство поможет”, — говорит Максим.

Он верит, что вернется домой. Максим говорит, что отказался от денежных сертификатов, которые сейчас предлагают вместо поврежденного имущества — чтобы добавить средства и приобрести дом в другом месте.

“Я не хочу, я хочу здесь. Это мой дом, это мой Херсон. Когда его потерять, когда город был в оккупации, когда ты был в оккупации, потом уехал из Херсона… И не вернуться в родной дом, вы не представляете, как это тяжело. Как едешь, например, на Николаев и видишь, что ты можешь повернуть налево и буквально через 40 минут быть у себя дома. Но у тебя нет этой возможности. Я не знаю, люди, которые только это пережили, могут меня понять. Сейчас Херсон свободный, хоть и под обстрелами. Это дает надежду", — рассказывает Максим.

Из оккупации бежал по реке

Он уехал из Херсона спустя три месяца после российской оккупации. Все это время он прятался. Силы специальных операций Вооруженных сил Украины помогли ему выехать в Николаев по реке.

“Слава Богу, все прошло хорошо. Тогда было страшно, сейчас весело", – говорит капеллан.

Максим напоминает, что первые полгода полномасштабной войны в Украине все украинцы объединились ради победы и были готовы отдать последнее друг другу.

“Так только ты бросал в Фейсбук какие-то просьбы, то сразу тебе сыпали десятки смс с предложениями о помощи… Сейчас, да, немножко все устали. Все уже хотят выжить и просто видят, что потом остаются один на один. Почему-то те люди, которые помогали другим, потом остаются без помощи извне”, — рассказывает Максим.

Что демотивирует военных на фронте

Капеллан говорит, что военные смотрят, что происходит у них за спиной, в тылу, и это их очень демотивирует.

"Хотя, конечно, большинство у нас служат херсонцев. И тем более с левого берега. Поэтому для них важно освободить свои земли. И им очень грустно, что они не видят поддержки в плане действительно того количества боеприпасов, которое нужно для освобождения Херсона. Ребята отдают свою жизнь, здоровье, находясь на левом берегу и во время штурма не всегда есть поддержка артиллерии, которая должна быть постоянно для того, чтобы сохранить их жизнь, прежде всего. У россиян хватает боеприпасов, чтобы их крыть день и ночь, а мы не можем дать им достойный отпор. И это, конечно, тоже демотивирует ребят”, – говорит Максим.

По его словам, ребята на фронте хотят видеть воссоединение общества в тылу. Чтобы все украинцы понимали, что война идет не где-нибудь на Херсонщине, или на Харьковщине, Донбассе, в Крыму, а по всей Украине.

“Надо идти в армию, если не можешь служить, помогать, ремонтировать авто, технику. Уплачивать налоги, которые нужны нашей стране. Для чиновников — не разворовывать то, что нам дают, не ставить такие цены на продукты, которые идут в армию, на те же комплектующие, которые превышают обычную рыночную стоимость. Волонтеры покупают это гораздо дешевле. Правительство берет это на 20-30% дороже. У нас идет война, уважаемые, нужно экономить каждую копейку", — говорит капеллан.

Ребятам нет, где жить

Максим рассказывает, что в его бригаде воюют те, к кому домой россияне уже пришли. У ребят нет домов, а их семьи уехали за границу или живут на западе Украины.

“Сейчас мы создаем инициативную группу, пытаемся как-то донести до нашей власти, чтобы они занялись теми социальными проблемами, которые есть у военнослужащих. Чтобы ребята не думали, стоя на передовой, что им еще нужно волноваться за происходящее в их домах. Чтобы разрушенные дома отстроили. Но поскольку мы сейчас находимся в зоне активных боевых действий, то даже власти говорят, что у них нет возможности помочь отремонтировать эти дома. И сейчас это все стоит на произвол судьбы", — рассказывает капеллан.

Максим Барвинов / Фото: ТСН.ua

Насколько велик дефицит людей в бригаде

По словам военного, у них пока высокая укомплектованность, но люди всегда нужны. Он призывает херсонцев, живущих в городе или за его пределами, присоединиться к войску.

"Сейчас мы набираем в нашей бригаде ребят. У нас есть свободные должности. И тем более, если они на прямую обращаются к нам в бригаду, можно через нашу страницу в Facebook 124 бригады написать, кто желает. И это очень ускоренный процесс. Не так, как через ТЦК, через медкомиссии, через груды бумаг два-три месяца ждать и неизвестно, куда они попадут. А здесь они будут служить в Херсоне и освобождать как раз именно свои дома. Так что херсонцы, приглашаем вас всех в ряды 124 бригады!” – говорит капеллан.

Напомним, в Херсоне в результате российских обстрелов повреждено уже около половины многоэтажек.

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