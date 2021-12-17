Был в бегах более четырех лет: на Харьковщине задержали предполагаемого убийцу водителя маршрутки

Был в бегах более четырех лет: на Харьковщине задержали предполагаемого убийцу водителя маршрутки

Подозреваемый нанес жертве с полтора десятка ранений и скрылся.

В Харьковской области задержан подозреваемый в жестоком убийстве водителя маршрутки. Он был в бегах более четырех лет.

Об этом говорится в выпуске ТСН. Ранок 17 декабря.

Все произошло летом 2017 года в поселке Васищево. На обочине трассы за рулем автобуса нашли изуродованное тело мужчины. Подозрение пало на жителя из соседнего села, который неоднократно конфликтовал с водителем.

В день убийства из-за льготного проезда водитель поссорился с матерью задержанного. Тот схватил нож и пошел на конечную станцию, а там попросил водителя подвезти его по дороге в гараж. Среди трассы сказал остановить бус и набросился на мужчину. Нанес ему с полтора десятка ранений и скрылся.

Почти четыре года преступник скрывался, но в конце концов был пойман. Теперь 26-летнему подозреваемому светит до 15 лет в тюрьме.

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