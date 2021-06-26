Был в бронежилете и каске: побратимы рассказали о гибели украинского бойца на Донбассе

Был в бронежилете и каске: побратимы рассказали о гибели украинского бойца на Донбассе

Так совпало — именно сегодня у погибшего Андрея Гонара был последний день контракта.

Его звали Андрей Гонар и он погиб за Украину. Сегодня в Песках получил смертельные ранения пятидесяти двух-летний боец. И без того разбитое село, обстреляли из ствольной артиллерии и минометов. Военные насчитали под четыре десятка прилетов. О гибели бойца уже знает его семья, похороны состоятся в среду в Кривом Роге.

Об этом 26 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

На рассвете в Песках под Донецком было жарко. На дороге — свежая воронка, чуть дальше — окровавленные бронежилет и каска.

Погибший боец — Андрей Гонар — на войне с 2015 года.

Снаряд упал в метрах десяти от Андрея, повалил дерево, разбил забор. Разбитое стекло, икона на стене — именно здесь побратим еще недавно отдыхал.

Им очень больно говорить об утрате, но побратимы Андрея Гонара находят силы, чтобы другие знали, какой "золотой человек" был их сержант

"Кипиш" вспоминает — как Гонар кормил их жареной рыбой, а "Капитолина" рассказывает — у бойца было трое детей.

Так совпало — именно сегодня у погибшего Андрея Гонара был последний день контракта, но он планировал подписывать новый, чтобы и дальше быть на передовой.

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