Был в отпуске, а жена отдыхала на море: новые подробности гибели городского головы Кривого Рога

Был в отпуске, а жена отдыхала на море: новые подробности гибели городского головы Кривого Рога

Жена покойного забила тревогу из-за того, что ее муж не выходил на связь и попросила проверить, все ли хорошо.

Городской голова Кривого Рога Константин Павлов на момент гибели был в отпуске. Его же жена отдыхала на море сама.

Об этом с места события сообщает корреспондент ТСН.ua.

Известно, что жена Павлова отдыхает на море в Украине, именно она забила тревогу из-за того, что ее муж не выходил на связь и попросила проверить, все ли хорошо. Сын покойного живет отдельно от отца. Родственников мэра пока в доме нет.

На момент гибели Константин Павлов был в отпуске. Вчера он провел выездное заседание горсовета по собственному желанию. Тело городского головы нашла его помощница. Она позвонила советнику Павлова Андрею Гальченко и вызвала полицию.

Напомним, в с. Вольное Днепропетровской области в воскресенье, 15 августа, нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова. В полиции открыли производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал держать на личном контроле дело о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Также стало известно, что у покойного была зарегистрировано оружие и не было охраны.

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