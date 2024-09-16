Был в плену 29 месяцев: защитник Украины после возвращения домой рассказал, какая новость его удивила больше всего

Морской пехотинец Дмитрий Селютин в апреле 2022 года попал в плен в Мариуполе и пробыл в неволе 29 месяцев. Его мать заболела после перенесенного горя, но поборола болезнь, стала волонтером.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Собака Афина готовится к встрече с хозяином. Со времени их последней встречи прошло 29 месяцев.

ТСН с Дмитрием познакомилась еще в 2020 году в селе Водяное на окраине Мариуполя. 22-летний боевой медик с позывным "Док" показывал нам - как воспитывает оккупантов с помощью большой колонки. В октябре 2021 года у Дмитрия появился щенок.

Мама Дмитрия Наталья - Афину полюбила заочно. И даже передавала ей подарки, как вот этот розовый жилет - чтобы любимица сына не мерзла в окопе

В апреле 2022 года Дмитрий вместе с побратимами пытался вырваться на "Урале" из окруженного Мариуполя - машину подбили во время обстрела. Группа попала в плен. Взять с собой Афу Дмитрию не разрешили. Собака потерялась в Мариуполе.

Дмитрий встречается с родными и собакой

От Дмитрия нет никаких новостей. Мама решает - вернет сына, и найдет пса. Она искала Афину в оккупированном Мариуполе и в июле 2023 года ей сбросили видео. Наталья не сомневалась - это собака ее сына. Она нашла людей, которые согласились за деньги довести собаку через Россию, Латвию, Литву и Польшу. Они встретились в Хелме - на границе с Украиной.

"Дрожало все внутри, я понимала, что буду обнимать часть своего сына", - вспоминает женщина.

Афина вернулась в семью беременной и вскоре родила 6 щенков. Все ждали возвращения из плена Дмитрия. Первые объятия достаются младшей сестренке Александре, за ней Дмитрия наконец целует бабушка

"Очень много досадных новостей, очень много ребят, в которых мы надеялись, что они живы, они погибли. Очень много тех, кто мы думали, что погибли, они живы, наоборот. Меня удивило, что наши наступили на Курск. Именно Курское направление было для нас новостью вау. Потому что мы как военные понимаем, что такое наступление на вражескую территорию", - говорит Дмитрий.

В плену его держали 29 месяцев, потому что он медик по образованию - лечил собратьев в тюрьме. Пока Дмитрий был в плену, его мама боролась не только за него, но и за себя.

"Я прошла 6 химиотерапий, после 4 хотела остановиться, я должна выдержать ради сына, я говорила и говорю, что мне легче, чем там ему", - вспоминает женщина.

Наталья – мать Дмитрия

Наталья вспоминает — после стольких обменов она отчаивалась, потому что сына все не меняли и не меняли, но сейчас наконец говорит семьям пленных то, что так часто слышала сама

"Верить, надеяться и надеяться только на лучшее, молиться, бороться, это обязательно, напоминать, мы должны это наша обязанность", — говорит женщина.

Дмитрий еще некоторое время будет на реабилитации, но задерживаться надолго не планирует – у него слишком грандиозные планы.

"Да, я еще там в неволе, я сказал, что у меня отец капитан, а я хочу его приплюнуть. Я буду минимум майором. И сейчас, после окончания реабилитации, я буду ехать учиться, получать офицерское звание и продолжать работу в медицинской сфере наших великих ВСУ. И я надеюсь, возможно, следующая наша встреча, если где-нибудь и произойдет, я уже буду не с личиками, а с ромбиками", — говорит Дмитрий.

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