Был в сотне лучших фотохудожников мира: вдова погибшего воина на выставке собирает деньги на дрон

В Кропивницком открылась выставка фотографий фотографа Дениса Кривого, который стал спецназовцем и погиб под Бахмутом, спасая побратимов. Он входил в сотню лучших фотохудожников мира, снимал красоту украинской природы, но поменял объектив фотокамеры на оружие, чтобы защищать родную землю.

Вдова героя теперь устраивает показы и аукционы его работ и собирает деньги на дроны для подразделения, где он служил.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Шворак.

Выставку фотографий Дениса Кривого организовали в зале художественного музея Кропивницкого. Посетители в восторге от фоторабот.

Денис Кривой - известный в мире фотохудожник-натуралист. Его фотографии печатал National Geographic, они иллюстрируют многочисленные украинские энциклопедии и путеводители.

Работы Дениса Кривого

"Сама профессия требует огромного терпения и выносливости, часто приходится работать в тяжелых природных и погодных условиях, но это ощущение эйфории, возникающее от встречи с природой один на один, перекрывает любые трудности", - говорил Денис Кривой.

В начале полномасштабного вторжения фотохудожник пошел в военкомат и служил в элитном подразделении Сил спецопераций. Он погиб в мае, спасая раненого побратима. Прах Дениса развеяли над национальным природным парком Бужский Гард, фотограф там любил снимать.

Работа Дениса Кривого

Теперь жена Дениса - Галина Волгина - волонтерит и путешествует с выставкой его работ.



"Это невероятные работы, которые должны увидеть - и мир должен увидеть эти работы, и работы увидеть мир. К тому же я решила создать фонд, который так и назвала СЯО в честь своего мужа. Это его позывной, и с помощью этого фонда помогать его побратимам, которые продолжают защищать нас на передовой", - говорит Галина Волгина.

Галина Волгина

Женщина устраивает аукционы работ Дениса, чтобы купить для его отряда современный дрон. Галина уверена, что таким образом ее муж продолжает жить и помогать другим, как делал это при жизни.

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Напомним, как в Днепре спасают раненых воинов и что говорят медики и защитники Украины.

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