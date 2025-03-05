"Был в таком состоянии, из которого не выходят": невероятная история спасения воина, которого обстрелял танк РФ

Украинский военный получил тяжелое ранение на фронте. Сейчас он хочет научиться ходить по протезам и вернуться на фронт.

В Днепре спасли тяжелораненого бойца, который потерял ноги после выстрела вражеского танка под Красногоровкой. Пока окровавленного защитника не вывезли с позиций, он отстреливался из пулемета и останавливал оккупантов. Сейчас ежедневно делает упражнения в реабилитационном центре, чтобы вернуться к собратьям.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Первые шаги на тренировочных протезах - 28-летний Владимир учится заново ходить. Это специальное оборудование, чтобы чувствовать баланс и привыкнуть к движениям на протезах, объясняет физиотерапевт.

"Мы хотим, чтобы он научился стоять самостоятельно, без этой системы с использованием небольшого вспомогательного оборудования - палочки или еще что-то", - говорит медик.

Военный как раз сдерживал штурм оккупантов возле Красногоровки, когда вражеский танк попал по нему с побратимами. Лучший друг погиб на месте.

"Я был возле него. Это в пяти метрах. Тянули, а я еще отстреливался, осознал я уже потом, как хотел встать на ноги", - говорит военный.

Военный заново учится ходить на протезах

"Девять часов эвакуации, тяжелой эвакуации под обстрелами, к сожалению, выбили почки. И здесь он в первые дни был почти в таком состоянии, из которого не выходят. Володя перенес десятки операций, но уже сегодня становится на протезы", — говорит медик.

Благодаря усилиям врачей удалось сохранить жизнь. Сейчас новое испытание – ходить без боли. Владимира поддерживает "Алмас" – сам после протезирования ветеран помогает раненым в больнице не терять веры.

Военный пошел в армию сразу после полномасштабного вторжения, с тех пор защищал Соледар, Бахмут и Часов Яр. Сейчас стремится как можно скорее вернуться к своим, которые до сих пор держат Донбасс.

"Почти полностью, можно сказать, восстановился, если не считать нижних конечностей. Много курит, матерится, но видно, что он – настоящий украинец, имеющий очень высокий градус жизни. Не хочет ни одной секунды быть на кровати, все время в движениях", – говорит врач.



Пока ближайшая цель – пройти полсотни метров. Владимир стремится как можно быстрее овладеть тренировочными протезами, чтобы бегать уже на новых – с искусственным коленом. Тогда, надеется, его снова вернут на Донбасс к побратимам.

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