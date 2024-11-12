Был привлечен к мобилизации: в ТЦК Киева майор выстрелил себе в голову на рабочем месте

За последние сутки в СМИ распространилась информация о том, что якобы один из работников Печерского ТЦК Киева прямо на рабочем месте выстрелил себе в голову, пытаясь совершить самоубийство.

Источники ТСН.ua в правоохранительных органах подтвердили эту информацию.

Отмечается, что попытку самоубийства пытался совершить начальник группы персонала майор Андрей В. Правоохранители отметили, что он пытался лишить себя жизни путем выстрела себе в лобную часть головы из табельного огнестрельного оружия – пистолета Макарова.

"На месте была обнаружена предсмертная записка, в которой было указано, что причина самоубийства – усталость от службы. Пострадавший в крайне тяжелом состоянии доставлен в Киевскую городскую клиническую больницу №17 с предварительным диагнозом "огнестрельное пулевое сквозное ранение головы, геморрагический шок", – сообщили нам правоохранители.

Кроме этого, источники ТСН.ua в правоохранительных органах не исключают, что попытку самоубийства майор мог совершить из-за конфликта с руководством из-за большого объема работы.

"Знаем, что майор до этого случая почти неделю не ночевал дома будто бы из-за того, что у него было много задач. Он был привлечен к мобилизационным процессам", – сообщили военные.

Напомним, 12 ноября СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что в Киеве работник ТЦК попытался совершить самоубийство. Мужчина выстрелил себе в голову из пистолета, но выжил.

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