Был зачат после смерти отца на фронте: новые подробности уникальной истории в Ровно

В Ровно женщина забеременела после смерти мужа на войне / © ТСН

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Стали известны подробности щемящей истории, которая на днях произошла в Ровно. Как сообщили на странице в соцсети врачи Ровенского областного перинатального центра, впервые в истории этого заведения родился ребенок, зачатие которого произошло после смерти отца. Этот случай в медицинской среде называют первым, о котором стало известно публично.

Как пояснили медики, после гибели на войне мужа была использована технология экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с замороженной спермой.

«Это не сюжет фильма. Это реальная история любви, силы и веры. Наталья (1989 года рождения — Ред.) — жена Героя, погибшего на фронте, защищавшего Украину, рассказала о пути, который они начинали вместе с мужем», — сообщили в перинатальном центре.

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И добавили: «И после его гибели Наталья сделала сознательный, глубоко личный шаг: решилась подарить жизнь их общему сыну. А вместе с тем — сохранить частицу Юрия рядом с собой…».

Эта история приобрела резонанс.

В комментарии для ТСН.ua акушер-гинеколог Ровенского перинатального центра Виктор Лесик рассказал, что около двух лет назад Наталья со своим мужем обратилась к врачам из-за того, что не получалось зачать ребенка.

«Я направил их в клинику сделать инсеминацию — взять биологический материал мужа и ввести в нее для того, чтобы наступила беременность. Наталья послушала меня, сделала это и забеременела. После этого ее муж уехал на войну и погиб. Когда Наталья узнала о смерти, то из-за стресса потеряла беременность. Но в наличии была доверенность от мужа. Он написал, что в том случае, если с ним что-нибудь произойдет, если он погибнет, то позволяет использовать его сперму для соединения с яйцеклеткой жены и оплодотворения жены», — рассказал Виктор Лесик.

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К этому он добавил: «После родов у Натальи были слезы радости. В свое время она обещала мужу, что будет ребенок, она все это сделала ради него. Состояние здоровья Натальи и ребенка прекрасное, готовятся к крестинам».

В свою очередь, врач-репродуктолог Ирина Царук, которая помогала Наталье воплощать замысел в жизнь, рассказала ТСН.ua следующее: «Муж Наталии защищал Украину на передовой, в Донецкой области. Когда замораживали его сперму, он так и говорил, что не знает, вернется ли с фронта. Наталья обещала, что родит ему ребенка. После того, как забеременела, первое, что она сделала — поехала на кладбище к мужу и сообщила эту новость».

По данным врачей, у Натальи есть и старший ребенок.

«Наталья стала счастливой женщиной, потому что сдержала обещание. Сказала, что в жизни будет не одна, есть ради кого жить, потому что после гибели мужа была в отчаянии. Мальчика она назвала в честь мужа — Юрием».

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