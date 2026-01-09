"Был замечательным медиком": что известно о гибели Сергея Смоляка, которого убили россияне в Киеве

Последствия обстрела Киева / © Associated Press

Реклама

Среди жертв российской атаки по Киеву - медик «скорой». Это 56-летний Сергей Смоляк родом из Херсонщины. Когда бригада приехала на место обстрела жилого дома в Дарницком районе — враг ударил туда повторно. Этот удар стал смертельным для Сергея. Рядом с ним работали четверо коллег — они получили ранения. Кроме медиков, пострадали также пятеро спасателей и полицейский.

В столичном госпитале, где находятся пострадавшие, побывала корреспондент ТСН Наталья Нагорная.

Больница: операции без света и борьба за жизнь

Сейчас мы находимся возле отделения интенсивной терапии, где, в частности, находятся спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В госпитале крайне напряженная атмосфера.

Реклама

Дмитрий Сидоренко, заведующий отделением политравмы: «Проводим операции без света. Состояние ГСЧСников нестабильное, крайне тяжелое».

Заместитель директора больницы Иван Березенко подтвердил, что помощь оказана всем раненым, поступившим в учреждение:

«К нам поступило два парамедика, их жизни ничего не угрожает, лечение продолжается в стационаре».

Для семьи спасателей этот день стал очередным большим горем.

Реклама

Анна Яценко, заместитель начальника отдела морально-психологического обеспечения ГУ ГСЧС: «Получили ранения 5 наших сотрудников. Работаем, ждем, работаем с родственниками. Сказать, что у нас есть волшебная палочка, чтобы как-то облегчить — мы бы очень хотели, но»

Отделение экстренной помощи: упоминания о коллеге

В отделении экстренной помощи, откуда на вызов сегодня тоже отправились три экипажа «скорой», как и во всем районе — нет света. Медики готовятся к новым выездам и вспоминают Сергея Смоляка. Он был переселенцем из Новой Каховки и попал в киевский коллектив почти случайно.

Вадим Виливчук, заведующий отделением экстренной медицинской помощи: «Он просто проходил мимо»

Сергею было 56 лет, он имел огромный стаж работы на «скорой» и здесь сразу стал своим. Коллеги ценили его за профессионализм и особое чувство юмора.

Реклама

Фельдшер Светлана Качан — тоже с оккупированной Херсонщины. Она решила переезжать именно сюда, потому что узнала, что среди работников этого отделения есть «свои», херсонцы.

Светлана Качан, фельдшер: «Здесь все свои… Сергей, конечно, был замечательным медиком, но самыми главными людьми в его жизни были его внучки. Он был очень любящим дедом».

Коллеги Сергея Смоляка говорят: да, это тяжелый для них день. Но какой бы тяжелой ни выдалась следующая ночь — они все равно будут ехать к людям.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 18:00 новости 9 января. Реакция ЕС на удар «Орешником»! Непогода натворила беды!