Был жизнелюбивым и мирным: в Днепре прощались с погибшим в результате взрыва автомобиля мужчиной

С погибшей руководительницей пресс-центра будут прощаться в пятницу — в День спасателя.
Самодельное взрывное устройство, эквивалентом от одного до двух килограммов тротила — именно из-за него взорвалось авто накануне в центре Днепра. Таковы предварительные выводы экспертов.
Об этом 16 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Устройство было прикреплено под днищем легковушки и сработало, когда водитель именно садился за руль. Он и пассажирка погибли мгновенно. Это — инструктор по тактической медицины и минной безопасности Алексей Кавлак и пресс-секретарь областного управления ГСЧС Дарья Гречищева. Автомобиль взорвался под окнами дома, где мужчина арендовал квартиру.
Следствие ведет СБУ, главная версия: теракт. С погибшей руководительницей пресс-центра будут прощаться в пятницу — в День спасателя. А сегодня в Днепре попрощались с Алексеем Кавлаком — инструктором по тактической медицины и членом общественной патриотической организации "Украинский легион". Похоронят его в Киеве.
"Он был настолько жизнелюбивым миролюбивым мужчиной, никаких у него проблем не было в личном плане. Поэтому мы не понимаем, почему это произошло и тем более в Днепре", — говорит ученица Алексея Кавлака Анна Бикетова.
Напомним
- В Днепре взорвался автомобиль, в результате которого погибли два человека.
- Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.
- Одной из погибших оказалась начальница отдела связей с общественностью ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.
- Еще одним погибшим является Алексей Кавлак. Он был старшим инструктором Украинский Легиона, командиром взвода Киевской Святошинской роты, инструктором 44-го учебного центра тактической медицины.