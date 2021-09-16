Был жизнелюбивым и мирным: в Днепре прощались с погибшим в результате взрыва автомобиля мужчиной

Был жизнелюбивым и мирным: в Днепре прощались с погибшим в результате взрыва автомобиля мужчиной

С погибшей руководительницей пресс-центра будут прощаться в пятницу — в День спасателя.

Самодельное взрывное устройство, эквивалентом от одного до двух килограммов тротила — именно из-за него взорвалось авто накануне в центре Днепра. Таковы предварительные выводы экспертов.

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Об этом 16 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Устройство было прикреплено под днищем легковушки и сработало, когда водитель именно садился за руль. Он и пассажирка погибли мгновенно. Это — инструктор по тактической медицины и минной безопасности Алексей Кавлак и пресс-секретарь областного управления ГСЧС Дарья Гречищева. Автомобиль взорвался под окнами дома, где мужчина арендовал квартиру.

Следствие ведет СБУ, главная версия: теракт. С погибшей руководительницей пресс-центра будут прощаться в пятницу — в День спасателя. А сегодня в Днепре попрощались с Алексеем Кавлаком — инструктором по тактической медицины и членом общественной патриотической организации "Украинский легион". Похоронят его в Киеве.

"Он был настолько жизнелюбивым миролюбивым мужчиной, никаких у него проблем не было в личном плане. Поэтому мы не понимаем, почему это произошло и тем более в Днепре", — говорит ученица Алексея Кавлака Анна Бикетова.

Новости Украины: по предварительным выводам, взрыв в Днепре произошел из-за самодельного устройства

Напомним

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