Была ли "руина": в фильме "Таинственные манускрипты" раскрыли стертые из памяти украинцев 400 лет истории

Была ли "руина": в фильме "Таинственные манускрипты" раскрыли стертые из памяти украинцев 400 лет истории

Ответы на главные вопросы расследования также объясняют многие события новейшей украинской истории, происходившие на наших глазах, и результатом которых стало восстановление духовной независимости Украины.

Недавно на "1+1" состоялась премьера исторического детектива Акима Галимова "Таинственные манускрипты", ставшего продолжением документального цикла "Украина. Возвращение своей истории".

Его автор Аким Галимов и команда ученых в ходе исторического масштабного расследования раскрыли малоизвестные факты украинской истории, которые долгие века пытались стереть из памяти украинцев. Еще со школы знания истории Украины ограничиваются тремя эпохами: Киевская Русь, Казацкое государство и борьба за независимость в конце 19 – в начале 20 века. Из-за акцентов на этих эпохах из курса истории Украины выпадают целых 400 лет. Именно их историки называют "темным периодом украинской истории". Кажется, будто на украинских землях все это время ничего не происходило. Однако действительно ли это так?

"Для нас триггером для исследования этой эпохи стала история загадочного убийства украинского священнослужителя Георгия Ярошевского в Варшаве в 1923 году. Он работал над тайным проектом, связанным именно с "историей украинских темных веков", собирал информацию об этом периоде и ждал посланника из Киева, который должен был привезти ему тайные манускрипты из старинных архивов. Но из-за смерти он не успел ничего обнародовать. Нам стало интересно, что кроется за историей этих веков, если человек поплатился за это жизнью?" – отметил Аким Галимов.

Команде проекта, которая исследовала архивы семи стран на разных континентах, удалось совершить сенсационные открытия. Так, расследуя историю уничтожения Успенского собора Киево-Печерской Лавры, создатели фильма впервые в истории провели лазерное сканирование его подземелий, а также воспроизвели внешний вид собора, в котором был похоронен гетман Сагайдачный. Кроме того, зрителям показали место захоронения Ивана Мазепы и раскрыли правду, что произошло с его могилой.

Напомним, впервые документальный исторический фильм "Украина. Возвращение своей истории" телеканала "1+1" вышел на экраны в 2016 году. Первые две серии исторического детектива получили награду "Телетриумф" в номинациях "Документальный фильм/сериал/проект" и вызвали мощную дискуссию в профессиональных кругах и среди зрителей. В 2020 году при поддержке Министерства культуры Украины был снят цикл документальных фильмов "Тайны великих украинцев".