Была ранена заточкой: в больнице умерла девушка убитого коллаборанта Алексея Ковалева

Экс-нардеп и коллаборант Алексей Ковалев был найден убитым в собственном доме.

А сегодня, 29 августа, в больнице скончалась его девушка, у которой было ранение заточкой.

Об этом ТСН.ua рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Сегодня утром в реанимации умерла девушка Алексея Ковалева, у которой было ранение заточкой. По Ковалеву было много версий. Россияне разгоняют версию о бытовой версии. Вроде бы он ее ударил ножом, а она его застрелила", — отметил он.

К этому он добавил, что по данным его источников, первоначально была информация, что Ковалева, якобы, застрелили в Железном порту. Затем стало известно, что застреленным Ковалев был найден дома в Голой Пристани.

Относительно версий убийства из-за зерновых сделок, Хлань ответил нам так: "Я не уверен. В любом случае результат нас удовлетворяет".

Напомним, что в Сети распространяется информация об убийстве коллаборанта и предателя, бывшего депутата от "Слуги народа" Алексея Ковалева.

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