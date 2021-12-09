Была с простреленной лапкой и тряслась от холода: лохматая собака в Киевской области ищет дом

Была с простреленной лапкой и тряслась от холода: лохматая собака в Киевской области ищет дом

Ветеринары предполагают, что пес породистый – бриар.

Лохматый пес в Киевской области ищет дом. Собаку люди подобрали с улицы. Отвезли к ветеринару, и там, под грязной шерстью, увидели рану с пулей внутри.

Как он ее получил, сколько так бродил и как чувствует себя сейчас – в сюжете "ТСН. Ранок" за 9 декабря.

Дружелюбный и очень активный – просто Пес все ищет, где бы пристроиться в тесном ветеринарном кабинете. С ветеринаром Светланой он подружился два дня назад. Когда приехал лечиться с улицы.

Он был в очень запущенном состоянии, очень много было колтунов, очень грязный, огромные когти на лапах. Пес был похож на снежного человека.

Девушка по имени Татьяна собаку приютила, накормила и стала отмывать.

"В первую очередь я ему срезала челочку, потому что вообще не видно было. И весь в земле. Такие лапы огромные, он ими шлепал. Все в снегу, черная грязь, земля. И заметила что, на боку кровь", — говорит Татьяна Шпара.

Тогда и отправились в ветклинику.

"Была обнаружена гнойная рана. На задней лапке. В этой ране был резиновый шарик. Может быть, что рана была нанесена травматическим оружием", - говорит врач-ветеринар Светлана Болотненко.

Сколько времени раненый пес бродил и мерз на улице, можно только гадать.

Что произошло с собакой, пока неизвестно. Предположений много. В клинике надеются, что найдутся владельцы.

Но никаких объявлений о том, что собаку кто-то разыскивает, пока никто не видел. Потому пес ищет дом.

На лапке у собаки два лишних когтя. Ветеринары говорят, что это породное и предполагают, что собака породы бриар.

Ему 2-3 года. Полсотни килограммов и с полметра роста. А еще, послушный и очень добрый.

"Он максимально знает все команды. Просится на улицу. Ходит рядом на поводке. Сидеть, лежать. Золотой ребенок. Вообще очень хороший", — говорит Татьяна.

Лохматая собака ищет дом | Новости Украины

Напомним, в Киеве на Дорогожичах женщина оставила собаку в парке и уехала из Украины. Рядом с собакой лежали его игрушки и записка: "Джек – хороший квартирный сторож. Я одинока и еду в Польшу на заработки, потому должна его оставить". Сейчас Джеку ищут хозяев.

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