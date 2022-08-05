Была смертоносная ракета, а стала скульптура: кузнец из обломков "Искандера" создал железного казака

Была смертоносная ракета, а стала скульптура казака-победителя. В селе Ташань, Киевской области, кузнец Юрий Савугин создал железного казака из обломков российской ракеты "Искандер". Ее украинские силы ПВО сбили в конце марта неподалеку от дома Юрия.

Как из российского смертоносного лома предстал казак-победитель, в эфире ТСН рассказал корреспондент Дмитрий Фурдак.



Как и вся страна, живописное село Ташань было готово огнем встречать россиян. Оккупанты сюда не добрались. Но война оставила свой след и здесь. Над соседним селом 31 марта наша ПВО сбила российскую ракету – все поле было усыпано ее обломками.

Смертоносное железо местные хотели отдать в будущий краеведческий музей. Тут узнали о гибели на фронте односельчанина — Виталия Краснюка. Тогда кузнец Юрий Савугин решил создать казака в память о погибшем соседе. Часть металла — именно из обломков пресловутого "Искандера".

На создание фигуры ушло целых три месяца. Работать было тяжело, говорит Юрий: металл в ракете – очень крепкий. Тонкий кусок едва гнется в тисках.

У Юрия есть помощник – его он называет Михалыч. Николай Михайлович как раз делает очередную фигурку и сетует, что антрацитовый уголь для печи заканчивается. Раньше его привозили из Донбасса. Оказалось, Николай Михайлович – тоже местная звезда. Комбайнер-ударник еще за два года до Независимости повесил на свой комбайн самодельный сине-желтый флаг. Мужчина вспоминает – украинскому полотну в поле удивлялся даже какой-то партийный функционер.

Советский союз уже трещал по швам. Наказания Николай Михайлович избежал. А вот флаг, конечно, сохранил. И теперь гордо демонстрирует его ТСН.

Бывший комбайнер ныне счастлив помогать кузнецу с фигурами, фиксирующими уже современную историю Украины. Впрочем, они мечтают, чтобы ужас, который принесла Россия, кончился как можно быстрее.

Сейчас скульптура казака стоит во дворе Юрия. Когда в селе создадут краеведческий музей, перенесут его туда. Так же, как и самодельный сине-желтый флаг Николая Михайловича.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 163-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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