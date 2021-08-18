"Была спецоперация с паролями": в МИД рассказали об эвакуации афганского режиссера Сахри Карими из Кабула

Афганского режиссера с семьей эвакуировали в Киев.

Одной из эвакуированных Украиной из Афганистана, который захватили талибы, стала афганский режиссер Сахри Карими. Ее вывезли во время спецоперации с Кабула в Киев.

О спецоперации рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Сніданку з 1+1".

Также читайте Сотни людей подняли флаг Афганистана, талибы открыли по протестующим огонь и избили журналистов

"Она публично в Twitter написала — просьбу ей помочь ей спастись. Мы обратили внимание на этот призыв и поговорили с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и Владимиром Зеленским и был дан зеленый свет попытаться помочь.

Она яркая личность. Это очень эмоциональная история. Когда-то, я думаю, о ней можно будет рассказать", — отметил Кулеба.

Глава МИД уточнил, что Сахри Карими удалось посадить на самолет в результате "супер сложной операции", во время которой "все было, как в кино".

"Она должна была вылететь на борту, где было 79 человек, которые мы вывезли. Но она не успела попасть на борт и самолет был вынужден улететь. Казалось, что надежда потеряна, их там отталкивали из аэропорта. Мы же договорились, чтобы им позволили остаться на ночь. Потом договаривались с турками. Был военный турецкий борт. Женщину забрал военный турецкий борт. Ее в момент забрали. Там была спецоперация с паролями. Это было настоящее кино", — добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, что Украина сейчас имеет возможность эвакуации своих граждан из захваченного талибами Афганистана, но нет условий безопасности, чтобы самолет поднялся в воздух. Судно должно было вылететь еще 17 августа, но это не удалось.

Напомним

Самолет ВВС США эвакуировал из Кабула, к которому зашел "Талибан", около 700 афганцев . Фото заполненного до отказа самолета облетели большинство мировых СМИ и стало вирусным.

. Фото заполненного до отказа самолета облетели большинство мировых СМИ и стало вирусным. Когда украинцев смогут эвакуировать из Афганистана — пока неизвестно. Покинуть страну хотят 153 граждан Украины и членов их семей. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, самая большая проблема сейчас — как добраться в аэропорт в Кабуле. "Талибан" установил блокпосты, возможности обеспечить перевозку граждан по территории Афганистана не имеет ни одна страна. Напряженной остается ситуация и в самом аэропорту.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку