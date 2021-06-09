Была улыбчивой и успешной: под Львовом попрощались с 17-летней чемпионкой Украины по пауэрлифтингу

Перед трагедией девушка поссорилась со своим парнем.

Во Львове погибла студентка, чемпионка Украины по пауэрлифтингу Ирина Квас. По предварительным данным, 17-летняя девушка выбросилась из окна общежития, где жила. Тело обнаружили студенты и сразу же вызвали полицию. Правоохранители открыли уголовное производство с пометкой "самоубийство".

Об этом 9 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Жизнерадостная, улыбчивая и успешная! Именно такая Ирина на последних фотографиях в соцсетях. Ей было всего семнадцать лет. Но на рассвете девушка выпрыгнула из окна седьмого этажа общежития.

"Конечно шок, словами не передать. И для родителей, и для нас", — говорит комендант общежития Олег Старик.



Ирина упала прямо на щебень. Смерть наступила мгновенно. Тело обнаружили студенты и сразу же вызвали скорую и полицию. Девушка жила в комнате одна, в день трагедии была закрыта изнутри, говорят правоохранители.



"От травм, полученных после падения с высоты, погибла молодая девушка. По факту возбуждено уголовное производство", — говорит пресс-секретарь Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.

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В общежитии, где жила Ирина, цветы, свечи и фотография с черной лентой. Здесь до сих пор не могут поверить в трагедию. Говорят, девушка была душой компании.



"Всегда была сильная девочка, жизнерадостная, занималась спортом. Никто не ожидал, всегда была веселая", — говорит студентка Анастасия Косилова.



Ирина училась на втором курсе колледжа на факультете правоведения. А два года назад завоевала золото на Чемпионате Украины по пауэрлифтингу среди юношей и девушек.



"Никогда не имела никакого проявления каких-то депрессивных настроений, хорошо училась, имела очень хорошие перспективы в спорте", — говорит заместитель директора технико-экономического колледжа университета "Львовская политехника" Марьяна Здоровега.



Это товарищ Ирины — Богдан, тоже спортсмен. Они из одного города, вместе тренировались в детско-юношеской спортивной школе. Туда Ирина пришла, когда ей было одиннадцать.



"Она достаточно быстро начала свою спортивную карьеру в пауэрлифтинге. Тренер видел потенциал, был характер для спорта", — говорит друг девушки Богдан Фитель.



Так что же привело к трагедии? Этот вопрос задают все. Друзья Ирины говорят, что накануне она поссорилась с парнем.



"Накануне у них была ссора, я знаю, возможно и это по влияло, но Ира такой человек, которым трудно манипулировать, на нее ето не похоже", — говорит друг девушки Богдан Фитель.



В колледже есть психолог, и к нему девушка ни разу не обращалась, говорят преподаватели. Похоронили Ирину на кладбище в городе Яворов, откуда родом студентка.

Напомним, по предварительным данным девушка поссорилась с парнем и замкнулась в комнате. Затем она выбросилась с 7 этажа общежития. В полиции открыли производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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