Была взрывная волна: студенты общежития в Умани рассказали, как спасались от огня

Администрация заведения сообщила основную версию пожара.

Семь студентов пострадали при пожаре в общежитии Уманского национального университета садоводства. Огонь вспыхнул вечером в одной из комнат. Пока студентов эвакуировали автолестницами, четверо — отравились угарным газом: они были доставлены в больницу. Еще трое, по информации спасателей, получили порезы стеклом, когда пытались выпрыгнуть на улицу через окно на первом этаже.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Пылала комната на первом этаже, дым охватил все здание. Студенты, которые были на момент возгорания в помещение говорят, что была взрывная волна. «Мы открываем ручку двери и взрываются и нас отбрасывает в стороны. Я кричу девушкам, чтобы надо на выход», — рассказывает студентка.

«Это мгновенно было, была взрывная волна, здесь выбило двери», — добавляет другая жительница.

Прибывшие по вызову спасатели разделяются. Пока одни тушат огонь, другие — срезают решетки на окнах и освобождают студентов. Тех, кто живет на верхних этажах, спускают с помощью автолестниц. Через полчаса пожар ликвидируют.

«Пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метрах. Огнем уничтожено 2 кровати, телевизор, холодильник и домашние вещи. Стены помещения повреждены на площади 120 квадратных метрах», — отмечают в ДСНС.

Новости Украины: пожар в общежитии - в Умани студенты отравились газом

Из здания эвакуируют почти тридцать жильцов. Четверо из них отравились угарным газом, их передали медикам. Еще трое, по информации спасателей, порезались стеклом, когда пытались выпрыгнуть на улицу. Почему они не сокристалися аварийным выходом? В соцсетях пишут он был заблокирован. Но администрация утверждает, выходы были закрыты на ключ, так как в густом дыме искать кого-то, кто мог открыть, было невозможно, поэтому дверь пришлось выбивать. Других людей спасали через окна.

Действительно ли аварийный выход был заблокирован, не было нарушений техники безопасности и что стало причиной возгорания, сейчас устанавливают полицейские.

Известно, что в больнице пока остается только один пострадавший, но его состояние не вызывает беспокойства.

Пока о причинах пожара есть только одна основная версия. «Неосторожное обращение электрическими приборами. Человек включил электрический прибор и вышел из комнаты. И не смотрел, как закончится, а закончилось тем, чем закончилось», — уверяет помощник проректора.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку