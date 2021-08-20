"Были без сознания, но дышали": в Николаевской области женщина вынесла из огня троих детей

"Были без сознания, но дышали": в Николаевской области женщина вынесла из огня троих детей

Девочки находятся в реанимации.

В Николаевской области женщина вынесла из пожара трех соседских малолетних детей.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 20 августа.

Занялось в одноэтажном многоквартирном доме. Жители, почувствовав запах дыма, бросились на улицу. Одна из женщин увидела, что горит квартира молодой семьи с тремя маленькими детьми. Соседка выбила дверь и спасла малышей.

Двум девочкам-близняшкам 5 лет, их младшей сестре — 3 года. Они были без сознания, но дышали. Девушки надышлись угарным дымом. Все трое сейчас находятся в реанимации.

"Даже не понимаю, как смогла выбить дверь в комнату, там даже ручки не было. Зашла. На полу у двери, лицом вниз лежал меньше детеныша. Взяла и вынесла ее на улицу. Потом разыскала вторую. Выбежала на улицу, воздух набрала в легкие и зашла в помещение в третий раз. Нашла последнюю, вынесла и ее. Дети были в саже, но Хвала Богову - живы ", — вспоминает соседка-спасительница Людмила Симоненко.

Выяснилось, что в момент пожара дети были дома одни. Отец был на работе, а мать вышла по делам. Эксперты рассматривают две версии: либо загорелась проводка у телевизора, или пожар вызвали сами дети. Дело в том, что в комнате были разбросаны спички.

Как сообщалось, в с. Большая Цвиля Новоград-Волынского района Житомирской области 18 августа во время пожара в сарае живьем сгорел 6-летний мальчик. Предварительная причина трагедии — ребенок играла с огнем и случайно подожгла здание.

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