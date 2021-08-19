Были хорошими и всегда помогали: в зоне ООС за неделю оккупанты убили двух украинских защитников

Были хорошими и всегда помогали: в зоне ООС за неделю оккупанты убили двух украинских защитников

Оккупанты посреди дня устроили обстрел по соседней Марьинке

Есть погибшие на передовой. Уже вторая потеря от пули снайпера за эту неделю. На этот раз на Луганщине. Боец из Львовщины погиб сегодня утром посреди полной, казалось бы, тишины. Вражеские снайперы сейчас — это самая большая опасность.

Об этом 19 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

О тяжелом утре на этой позиции в Луганской области напоминают окровавленные носилки. Здесь пуля снайпера оборвала жизнь бойца.

"Снайпер ждал был начеку выстрел и все", — говорит украинский защитник.

Его зовут Василий Островский, ему недавно исполнился 41 год. На войне с самого начала, но на этой позиции успел пробыть меньше недели.

Владимир был в наряде вместе с Василием. Мужчина говорит, сначала это было очень тихое дежурство — наблюдали в тепловизор за врагом

"Напарник пошел смотреть и было два выстрела", — говорит Владимир.

Василий умер сразу.

"Без признаков жизни и полностью центральная нервная система была разрушена", — говорит военный медик.

Это так медик объясняет: пуля попала прямо в голову, прострелена каска, окровавленный бронежилет.

Но каждый, кто рассказывает о Василии говорит не о его гибели, а о том, какой хорошей он был человеком — это видно даже по его фото: то с котенком, то с цветами.

Новости с фронта: за неделю от пули вражеского снайпера погиб уже второй украинский боец

"Такой характер, что он вперед идет, а за ним все подтягиваются. Не давал нам слабинку", — говорит военный.

Собратья рассказывают: их Василий много учил их и всем помогал.

"Это уже второй погибший от пули снайпера за эту неделю. Вблизи этих позиций под Старомихайловкой также погиб Артем Мазур, ему было 26 и с ним попрощались накануне. Мы рассказывали о его гибели, но только сейчас смогли добраться до этого участка фронта, чтобы дать возможность собратьям рассказать, каким был Артем. О нем вспоминают солдаты в окопах", — говорит корреспондент ТСН Наталья Нагорная.

"Хороший парень, спортом занимались бывало, добрым был: всегда поможет, когда нужно", — говорит военный Денис.

И его командир в тылу.

"Постоянно совершенствовал свои навыки и знания, любил оружие, изучал, подготовленный был хорошо", — говорит военный Станислав.

Между тем на этом участке фронта враг не успокоился. Саша рассказывает, что недавно рядом враждебные обстрелы оставили без света местных.

"Гражданскую инфраструктуру повредили", — говорит Саша.

Просто днем начинается обстрел и по соседней Марьинке. Бьют где-то по окраине, кроме стрелкового оружия постоянные прилеты чего значительно тяжелее. Александр Иванович не убегает и не боится, гуляет

"Это стоят наши украинские войска. Стреляет по ним банда Януковича", — говорит местный житель Александр Иванович.

На бой в городе, кажется, никто не обращает внимание.

Напомним, сегодня, 19 августа, в зоне ООС на Донбассе от пули снайпера погиб 41-летний военный из Львова Василий Островский. В бойца остался маленький сын.

Также по состоянию на 7:00 утра 19 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня на Донбассе в направлении Новолександривке. Российские наемники вели огонь из стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один военный получил смертельное огнестрельное ранение.

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