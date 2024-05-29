Были ли подготовлены позиции для ВСУ на Харьковщине: воины рассказали об обороне области и "облаках" дронов

Воины 92-й отдельной штурмовой бригады стали на северной украинской границе перед Харьковом.

Подразделение уже защищало город в феврале 2022 года и тогда Харьков выстоял, не в последнюю очередь и благодаря усилиям воинов бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Моторного.

Украинские артиллеристы на Харьковщине уничтожают живую силу противника и легкобронированную технику.

В мае 2024, их молниеносно перебросили из адской Донетчины, туда где в феврале 2022 года, 92-я - сейчас уже, отдельная штурмовая бригада, останавливала первую попытку рашиського вторжения на Харьковщину.

Харьковщина

На новые позиции, воины 92 бригады, заходили в сопровождение и "облака" московитских дронов.

"Думали же позиции подготовленные, а сейчас здесь роем, то на одной позиции, то на другой! Не было же ничего нарыто! ", — говорит Физрук, командир артиллерийского расчета 92 ОШБр ВСУ.

Военные самостоятельно копают позиции

Сейчас участок их ответственности - государственная граница, на северо-запад от Харькова и один из флангов, на направлении вражеского наступления, в сторону Липцов.

«Некоторые наши расчеты помогают на тот фланг работать - отражать. Некоторые, стоят здесь, на прикрытии границы", - говорит „Коломак“, командир минометной батареи 92 ОШБр ВСУ.

Ликвидируют защитники Украины личный состав оккупационной армии. Вражеской тяжелой боевой техники, рассказывают украинские военные, они почти не замечают, но это не значит, что ее нет.

«Местность, сама по себе - очень много лесов. В которых может быть концентрация техники. Видим, что нарастает мощность их артиллерии", - говорит „Коломак“, командир минометной батареи 92 ОШБр ВСУ.

У украинской границы стоит большое количество российской пехоты.

В то же время, и попыток московитов расширить полосу вторжения по границе, по меньшей мере в западном направлении, говорят воины 92-й штурмовой, пока не наблюдают.

Работа пушки на фронте

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Бегают и попадают в прицел минометчиков! Зажигательный репортаж ТСН из Харьковской области

Напомним, выживший в харьковском "Эпицентре" мужчина рассказал о теракте РФ.

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