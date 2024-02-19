Были лучшими друзьями и погибли, прикрывая друг друга: в Виннице попрощались с 23-летними Героями

В Виннице похоронили военных, погибших на фронте в Украине.

В Виннице попрощались с двумя Героями – Артемом Иванишиным и Вадимом Кондратюком. Они были лучшими друзьями в мирной жизни и погибли тоже вместе. Военные были добровольцами штурмовой бригады "Льют".

Больше об их такой короткой, но славной жизни рассказал корреспондент ТСН Валерий Кузнецов.

Артем и Вадим были операторами дронов и глазами своей бригады. Ребятам теперь навсегда 23. Военных в центре Винницы встречают сотни людей на коленях – их везут на щите.

Артем Иванишин и Вадим Кондратюк погибли 14 февраля во время боевого задания. Ребята были глазами штурмового полка "Цунами" и вели аэроразведку недалеко от Бахмута.

"Во время артиллерийских обстрелов получили ранения несовместимые с жизнью. Всю жизнь шли нога в ногу, на службе были вместе, в подразделении вместе, к сожалению вместе и погибли как герои", — рассказал побратым погибших Владислав Колесник.

Как рассказывают их товарищи, Артем и Вадим были не просто побратымами, а лучшими друзьями и погибли, прикрывая друг друга.

Артем Иванишин и Вадим Кондратюк на войну пошли одновременно. Сначала в терроборону, а затем подали документы в "Гвардию наступления" и стали военными бригады "Лють".

"Они никогда не были задействованы в военном деле, но пошли добровольцами, защищать нас, страну", — говорит Илья Красуцкий, друг павших воинов.

В мирной жизни ребята были активистами. Работали помощниками депутатов и в составе молодежного совета в мэрии. И даже из окопов пытались помогать коллегам.

"У них должно было быть очень светлое будущее, у Артема был позывной "Депутат", он мечтал стать депутатом городского совета и он бы точно им стал, у Вадима был позывной "Юрист" и он заканчивал магистратуру, сегодня ему привезли из университета диплом", — рассказала депутат Винницкого горсовета Светлана Яровая.

На архивных кадрах, снятых в декабре 2023 года, когда бойцам передавали помощь, Артем много шутит и дарит городу флаг, с которым друзья освобождали Донетчину.

На прощании с 23-летними героями слез не сдерживает даже командир.

"Ребята были примером для других, и их потеря очень болезненная. Это настоящие патриоты страны, это те, кто пришли менять, освобождать страну, мы потеряли в первую очередь друзей, плюс это для бригады "Лют" очень большая потеря", — говорит замкомандира полка "Цунами" Сергей Романчук.

По словам военных, операторы дронов – сейчас первая цель врага. Артем и Вадим уничтожили немало техники и живой силы, поэтому на них враг охотился намеренно.

"Поскольку мы несем службу на самом тяжелом направлении, там враг сосредотачивает свои силы, чтобы уничтожить наши глаза, чтобы мы не могли вести свои действия", — добавил Романчук.

Похоронили Артема и Вадима на Аллее славы. После прощания с героями их побратымы возвращаются на позиции, чтобы отомстить врагу за их гибель.

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Напомним, артиллеристы показали, как "минусуют" врага на Авдеевском направлении.

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