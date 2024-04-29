Были пьяны, бросались на людей и обматерили женщин?: новый скандал с ТЦК на Львовщине

Волонтеры ОО "Спасение животных. Харьков" пожаловались, что ТЦК на Львовщине задержали их водителя, а их самих якобы называли "м***алями".

Война войной, а скандалы с ТЦК – по расписанию. Новый инцидент шокировал Украину. И речь снова о Львовском ТЦК. Говорят, что на этот раз работники ТЦК якобы взялись за волонтера, спасавшего животных. У мужчины, по словам его коллег, отобрали паспорт и закрыли в военкомате. Но и это еще не все – в раздачу попали и женщины.

Что же произошло на самом деле, где девался волонтер, в чем женщины обвиняют Львовский ТЦК и как там комментируют скандал, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua.

Новый скандал с ТЦК

С кулаками и криками во Львовской области мобилизовали мужчину. О скандале сообщили представители общественной организации, говорят это случилось в ночь на 26 апреля. Волонтеры выбросили это видео в Сеть и написали, что якобы во Львовской области — недалеко от границы с Польшей — работники ТЦК остановили автомобиль волонтера ОО "Спасение животных Харьков", отобрали у него паспорт и "закрыли" в помещении военкомата.

"В 4 утра 26.04.2024 работники Львовской полиции остановили машину ОО "Спасение животных Харьков", отобрали паспорт (у водителя) и доставили во Львовский ОТЦК. Работникам было сообщено, кто эти люди, почему они здесь, что делают. Им показали. животных, которые находились в машине, они знали, что девушки из Харькова и должны отвезти животных по месту назначения", – говорилось в сообщении волонтеров.

Более того, в организации рассказали и показали, как представители ТЦК оскорбляли женщин, которые были в этой же группе спасения животных, и выложили видео в Сеть.

Ударили девушку?

Женщины утверждают, что представители терцентра были также под хмельком и они вместо объяснений получали только обиды в свой адрес, одну из девушек якобы даже ударили.

"Работники (ТЦК), находясь в нетрезвом состоянии, оскорбляли Юлию и Елену, оскорбляли людей, оскорбляли людей, которые ежедневно находясь под обстрелами, спасают жизнь животных из зоны боевых действий (сейчас Часов Яр, Курахово, Купянск и т.д.). В частности, Юлии дал пощечину один из работников ТЦК.

1) Обманули, что этого человека (наше водителя) нет в этом ТЦК. На что девочки вызвали следственно-оперативную группу, чтобы заявить об исчезновении человека.

2) Второй раз обманули, попросив удалить видео недостойного поведения работников ТЦК в обмен на выполнение Закона – вручить повестку и отпустить по месту жительства.

Юлия и Елена сделали это (скопировав, потому что догадывались о лжи), но заместитель главы ТЦК не выполнил Закон и свое обещание.

3) Третий раз обманули, сказав, что доставляют водителя Вячеслава в Яворов поставить печать, и отпустят с повесткой домой. Теперь же говорят, что он в Моршине", – говорится в сообщении волонтеров.

Была ВЛК или нет?

Но и на этом скандал не утих, активисты говорят, что их волонтер от прохождения ВЛК отказался, впрочем, ему пришлось пройти комиссию, на которой он был признан годным. Где мужчина сейчас – никто не знает.

"Четвертая ложь – уже в официальном комментарии Львовского ТЦК – "Данный гражданин прошел медицинское обследование Мостиской территориальной комиссией и признан годным". Вячеслав смог поговорить с заместителем директора ОО "Спасение животных Харьков" и сообщил, что его заставили начать прохождение ВЛК, но он отказал и не прошел ее, ничего не подписав. Поэтому сейчас он незаконно находится в месте, которое нам неизвестно, поскольку Львовский ТЦК – лжет. Мы проконсультировались с юристами, и узнали, что по закону Вячеславу должны были вручить повестку и сообщить, что он должен явиться в ТЦК по месту жительства", – продолжают волонтеры

Комментарий Львовского РТЦК и СП

Во Львовском ТЦК тоже не смолчали, там заявили, что поведение своих работников осуждают и начали служебную проверку, мобилизацию мужчины признали, однако отметили, что женщины сами спровоцировали конфликт такого масштаба.

"26 апреля около 04:00 представители первого отдела Яворивского РТЦК и СП... доставили в вышеупомянутый ТЦК военнообязанного гражданина. Данный гражданин прошел медицинское обследование Мостиской территориальной внештатной военно-врачебной комиссией при Яворовском РТЦК и СП, по результатам которой был признан годным к военной службе.

Однако две гражданки, сопровождавшие военнообязанного, систематически вступали в спор и провоцировали военнослужащих на конфликт. Таким образом, препятствовали военнослужащим в исполнении их служебных обязанностей. Поведение военнослужащих осуждаем. Проводится служебная проверка, обстоятельства выясняются", — рассказали в ТЦК.

Пользователи Сети в оправдание ТЦК не верят и требуют обнародовать результаты проверки.

Такой скандал – далеко не первый

Пока в организации просят максимальной огласки и обещают бороться за водителя. По состоянию на момент записи выпуска о судьбе мужчины ничего неизвестно, в том числе, где он находится на данный момент. Такие действия со стороны терцентров недопустимы, и такие истории явно не добавляют мотивации украинцам идти в армию.

В то же время не забываем, что в стране война, а те, кто на фронте более 2 лет, имеют право на отдых. Ну а пока все вместе ждем обнародования результатов служебной проверки.

Впрочем, это далеко не первый случай, когда во время войны по сети разлетаются видео с подобными методами мобилизации. В марте появилось видео камер наблюдения, на котором во Львове мужчины в военной форме насильно затягивают прохожего в микроавтобус. Его обнародовала в Instagram супруга задержанного Виолетта Таран. Она утверждает, что ее мужа похитили, а повестку вручили "задним числом". Он, кстати, тоже волонтер.

Нападение на работников ТЦК

Но есть истории, когда от нападений отражаются сами работники ТЦК. А именно 7 марта в Черновицкой области мужчины с топорами напали на работников ТЦК и их авто. Впоследствии обе избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ни такие случаи, ни силовая мобилизация – недопустимы. В первую очередь, всем следует помнить – в стране война, а такие инциденты только на руку врагу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Были пьяны, бросались на людей и обматерили женщин?! Новый СКАНДАЛ из ТЦК!