“Были такие, что хотели у “Вагнер”: освобожденный из плена “азовец” рассказал, как украинцы идут воевать на стороне РФ

Вернувшийся из плена военнослужащий 12-й бригады специального назначения «Азов» Артем Виговский рассказал, как россияне в застенках вербовали украинцев брать гражданство страны-агрессорки и воевать на стороне оккупантов.

Об этом он сказал в интервью военной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Артем Виговский отметил, что в российских колониях украинским военнопленным рассказывают, что «РФ уже захватила Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области». Также украинцев убеждают, что «они никому не нужны» на Родине и предлагают гражданство РФ.

«Они иногда ходили по камерам и говорили: „принимай гражданство, зачем тебе воевать, ты же воюешь за Зеленского, вот Украина — это же братский народ“. Но если это „братский народ“, то брат не идет войной и ничего не отбирает», — отметил «азовец».

Военный отметил, что некоторые пленные украинцы принимают гражданство РФ: «Были такие люди, которые принимали гражданство. Здесь разные моменты. Во-первых, это люди из Донецкой, Луганской областей. Был один, когда место регистрации Львовская область. Даже такие были. Были даже такие, которые говорили, что хотят вступить в «Вагнера» или это подразделение Богдана Хмельницкого, чтобы воевать против Украины».

Артем Виговский объяснил мотив таких поступков: «Есть такие люди, которые считали, что их предали в Мариуполе. Они выполняли свой долг, их предали. Когда меня спрашивали, я говорил: «Меня предали, я не хочу воевать». Делал все, чтобы сохранить жизнь и здоровье. Приходилось так говорить, к сожалению. Потому что если ты не будешь говорить то, что они хотят услышать, у тебя будут проблемы».

