Были в плену с 2022 года: украинцы, которых вернули на День Независимости, рассказали об ужасах и пытках в РФ

Россияне пытали украинских пленных и рассказывали, что "Украины уже нет".

Украина вернула 115 военнопленных. Это – нацгвардейцы, пограничники, воины Вооруженных сил. Среди них есть защитники "Азовстали", херсонского Чонгара и Чернобыльской АЭС. То есть те, кто находился в плену с начала полномасштабной войны.

55-й обмен военнопленными запомнится как особый, потому что состоялся в День Независимости. Чтобы вернуть украинцев, переговорам способствовали Объединенные Арабские Эмираты.

Съемочная группа ТСН первой в прямом эфире показала, как выглядят ребята после плена. И провела с ними и их родными весь день — говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Кондрачук.

Украинцы из российского плена возвращаются худыми и босыми, парни выглядят старше, чем они есть.

"Утро Дня Независимости. Мы отправляемся из Киева в направлении границы с Беларусью. Со страхом — все ли удастся. И еще не догадываемся, на какой день Россия запланировала провокации. Встречаем автоколонну в сопровождении полиции. Между занавесок на окнах громоздких автобусов замечаем худощавых юношей. С черными пакетами перед глазами. То, что им едва за двадцать, увидим позже, уже на открытых лицах. Это — россияне. Едут к пункту пропуска на границе", — говорится в сюжете ТСН.

Обмен пленными

Позже прибывают автобусы с украинцами. Семен ждал этого момента с весны 2022-го. Мужчина попал в плен на "Азовстали". Пленным оккупанты не рассказывали ничего, только заявляли, что, мол, "Украины уже нет".

На вопрос о том, какой была жизнь там, в российских застенках, защитник Андрей Щербань не может выдавить и слова. Он вспоминает, что в российской тюрьме каждый день был гимн Российской Федерации по 6-7 раз в день.

"После исполнения гимна обессиленные, но счастливые возвращаются в автобусы. Первое, что спрашивают — какие границы Украины? Сколько стоит доллар? Какой последний айфон? И могут ли набрать своих? Уже от нас они услышат о наступлении на Курщину. И о сотнях российских пленных, которых ВСУ взяли в плен на территории России", — говорит корреспондентка ТСН.

"Вопрос возвращения именно этой категории срочников удалось реализовать благодаря тому, что также отдали на ту сторону большое количество военнослужащих страны-агрессора этой категории", — говорит руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.

Богдан Охрименко.

Мужа-нацгвардейца Анастасия не видела 2 года и 9 месяцев.

"Мне отправили смс Координационный штаб, затем позвонили, сообщили, что вашего мужа освободили из плена", — говорит Анастасия Клименок.

Папу ждет и шестилетняя дочь Аня.

Дмитрий с дочерью Аней

Вместе с Дмитрием домой вернулись шесть нацгвардейцев, защищавших Чернобыльскую АЭС весной 2022 года. Среди них и сын Яны Селезневой — Влад. Парень рассказывает, что засыпал и просыпался под российские песни и издевательства.

Парни получили телефоны, новую одежду и обувь. Но немало старого, пережитого с ними еще останется. У каждого впереди беседы с психологами, медицинские осмотры и длительная реабилитация.

Обмен пленными

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