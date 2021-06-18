Были внутри огненного облака: в Одесской области трое детей случайно облились бензином и получили тяжелые ожоги

Детей с огня вынес их отец.

Трое детей получили тяжелые ожоги в Одесской области. Играя в летней кухне они перебросили бутылку с бензином. А отец, не заметив этого, начал подбрасывать в печь дрова. Испарения горючей жидкости мгновенно загорелись и малыши оказались внутри огненного облака.

Об этом 18 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

Около девяти вечера многодетная мать ушла из дома сдавать молоко. Трое ее сыновей, младшему из которых полтора годика, а старшему — четыре остались с отцом. На печи в это время грелась вода, потому что малых надо было покупать.

"Ремонтировал косилку и забыл. Оставил бензин на веранде, мальчики вылили. Пошли испарения, плита еще горячая. Хотел полить, а тут пошли испарения и оно вспыхнуло", — говорит сосед Николай Тригуба.

Новости Украины: трое детей получили тяжелые ожоги от случайного возгорания разлитого бензина

Люди услышали детский крик и увидели, как из окна соседской кухоньки повалил густой дым. Хозяин успел сыновей вытащили из огня. Еще мгновение и в тесном помещении они бы задохнулись.

"Первого ребенка, когда все произошло, он разбил стекло и через окно пересадил старшего, а двух вынес из кухни на руках", — говорит староста села Иван Бабалик.



Впоследствии сбежались соседи и вызвали скорую. Напуганных детей до приезда медиков пытались самостоятельно спасать.

"Забрали их ко мне домой. Там уже ждали скорую помощь, спасали мазями разными, вызвали врача, успокаивали детей", — говорит сосед Николай Тригуба.



Пострадавших сначала забрали в районную больницу, но уже утром на реанимобиле доставили в Одессу в ожоговое отделение.

"Их доставили в тяжелом состоянии с диагнозом ожоги 1 и 2 степени. Повреждены от 15 до 25% тела, лица, верхние конечности, туловище. Однако ожоги не очень глубокие", — говорит заведующий отделением ожогов и политравм 10 больницы Одессы Александр Ставратий.



21-летняя мама с детьми в больнице. С журналистами общаться не хочет, только по телефону сообщила, что деньги на лекарства собирают односельчане. Эта многодетная семья на учете социальных служб, поскольку первого ребенка женщина родила несовершеннолетней. В сельсовете говорят, что к семье есть вопросы.



"Бывали случаи, выпивали, но неблагополучная семья, так нельзя сказать. Просто жизненные обстоятельства тяжелые. Были там определенные замечания, но таких критических не было", — говорит работница социальной работы Новосвитивского округа Фаина Чабанюк.



Обожженные дети будут находиться в больнице не меньше месяца. Отца вызвали в полицию чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, что едва не привели к трагедии. Если небрежность взрослых докажут, их могут наказать.

Напомним, в Мелитополе у горе-матери забрали двух маленьких детей.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку