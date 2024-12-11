"Было чувство обиды": военный с тяжелым ранением шокировал, как врачи требовали от него деньги

До ликвидации МСЭК осталось 20 дней. Пока же врачи малинской больницы потребовали 2 тысячи долларов и 10 тысяч гривен, чтобы переоформить 3 группу инвалидности военному, который получил ее из-за ранения на фронте.

Врачам выдвинуты подозрения, однако от работы их не отстранили – выяснила корреспондентка ТСН Ирина Маркевич.

Что рассказал военный

Военный не показывает свое лицо и просит называть Григорием, потому что Малин, что на Житомирщине — город маленький, все друг друга знают. Ранения он получил еще в начале вторжения.

"Руки, ноги, голова, грудная клетка была ранена, легкое было прострелено", — говорит военный.

После лечения и реабилитации Григорий получил 3 группу инвалидности. Через год пришло время получить медицинские заключения для ее продления. В больнице предложили решить вопрос быстро.

"Давайте договариваться, у вас там не хватает некоторых документов, справок — мы вам все сделаем и тогда будем рассчитываться. Они сказали сумму и сказали срок, сколько ждать — две тысячи долларов", — говорит военный.

Григорий

10 тысяч гривен — чтоб выписка была такой, чтобы инвалидность можно было подтвердить. Григорий согласился, вышел из больницы и обратился в Службу безопасности в Житомирской области.

"Злиться я перестал после того, что пережил. А вот ощущение как обида. Без нецензурных слов хотелось взять и табуретку на головы бросить, но думаю — давайте уже делать по закону, каждый должен быть наказан за свои действия", — говорит он.

Весь процесс до конца военный уже проходил вместе с правоохранителями. Когда взятки были уплачены, секретарь лечебно-консультативной комиссии позвонила Григорию и сообщила, что вопрос решен. Можно идти в местный МСЭК и получить нужное заключение. Далее за дело взялись уже непосредственного правоохранители и выдвинули подозрения.

Что говорят подозреваемые медики

"С тех пор прошло несколько недель. Мы обращаемся к руководительнице Малинской больницы, чтобы узнать, остаются ли на должностях врачи, получившие подозрения, и проводится ли внутреннее расследование в учреждении", — говорит корреспондентка ТСН.

Но если подняться двумя этажами выше ее приемной, то на рабочем месте можно найти врача, которому объявили о подозрении. ТСН разыскала врача Процюка Александра Николаевича. Общаться на камеру он не хочет. Но за закрытыми дверями не против поговорить.

Врач, подозреваемый во взяточничестве

Врач-травматолог, получивший подозрение, вышел под залог в 240 тысяч гривен. На вопрос, была ли взятка, он не отвечает, но указывает, что ему не нравится в деле — в частности, формулировка "требовал взятку", по его словам, не соответствует действительности.

"Пациент поступил на лечение. Он уже здесь — что требовать? Он уже здесь, без выписки не выйдет", — говорит врач.

Есть в деле и такая формулировка — "врачи создали схему". И к этому у травматолога тоже есть замечания.

"Никаких рабочих отношений с секретарем ЛКК у меня не было", — уверяет подозреваемый.

Секретаря лечебной комиссии в больнице ТСН не нашла. Во время следственных действий полиция Житомирщины изъяла в ее кабинете те самые деньги, что она требовала за подтверждение 3 группы инвалидности. Обыски у секретаря проводили и дома.

Деньги, которые нашли во время обыска

Что говорят правоохранители

"Во время обысков по месту жительства было изъято 20 тысяч долларов США. Имела связи с работниками МСЭК, а также с другими врачами. Ей сообщили о пособничестве", — говорит старший следователь ОВД СУ ГУНП в Житомирской области Виталий Пионтковский.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Это если вина будет доказана. Пока секретарь ЛКК тоже вышла под залог в 240 тысяч гривен.

Через 20 дней МСЭК как структура должны исчезнуть, но взяточническая жатва продолжается. В Малине, когда Григорию предлагали "решить вопрос", рекомендовали не затягивать с деньгами, чтобы успеть все сделать до реформы.

«Жатва» МСЭК перед ликвидацией! У военного требовали взятку за оформление инвалидности!

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН новости 7:00 11 декабря. Последствия обстрела Запорожья, новое украинское оружие, ограничение переводов

Читайте также: