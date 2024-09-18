Было ли "совещание" Путина с шаманами о войне в Украине: что теперь изменится

Во время недавнего визита в Монголию российский диктатор Владимир Путин, вероятно, мог посетить и местных шаманов, которых сторонники магии считают одними из самых могущественных в мире.

Об этом на днях сообщило немецкое издание Spiegel.

По его данным, сейчас в Москве ходят слухи, что для использования ядерного оружия Путину нужно благословение шаманов. Без их согласия он не мог пойти на столь серьезный шаг, боясь разгневать духов. И якобы вернулся из Монголии довольным.

"Однако эта версия звучит как большая фантастика. Ни один из моих источников не может подтвердить это. Однако встреча с монгольскими шаманами, похоже, состоялась", — пишет автор материала в издании Spiegel.

Украинский религиовед, профессор Александр Саган говорит, что шаманы есть везде и Монголия не является тому исключением.

"Они могут называться по-разному — шаманами, мольфарами, всегда есть люди, которые спекулируют определенным образом. Известно, что Путин вместе с Шойгу ездили на Алтай к шаманам. Последние проводили какие-то ритуалы. Даже отголоски таких ритуалов были найдены в Межигорье ( бывшая резиденция Виктора Януковича под Киевом – Ред.)", — рассказал в комментарии для ТСН.ua Александр Саган.

И добавил: "Несмотря на православность Януковича и его визиты к духовникам, там были найдены распятые птицы, которые висели в определенной последовательности и в определенном порядке. Это - остатки культов. Принадлежало это Януковичу, но я считаю, что он и Путин придерживались одних и тех же российских традиций".

Вероятность визита Путина к монгольским шаманам

На этот вопрос ученый ответил нам так: "На самом деле я допускаю, что, возможно, такие встречи у Путина были. Но доказать или опровергнуть это не представляется возможным даже для российских журналистов. Это глубокая тайна. Путин, как и все бывшие работники госбезопасности, любит напускать туман. То есть то, что встреча была – это вполне возможно. Но я не вижу логики спрашивать у каких-либо шаманов о ядерном оружии".

По словам Александра Сагана, если бы это действительно было, то никакая статья в западной прессе не появилась бы.

"Если такая статья появилась – возможно, Путину очень нужно, чтобы эта информация прошла на Западе и чтобы аудитория думала, что Путин допускает такую возможность, что якобы он совещался с людьми, имеющими контакты со сверхъестественным ", – говорит религиовед.

Александр Саган не исключает, что информация о встрече Путина с шаманами может быть так называемой контролируемой утечкой.

"Он пытается запугивать. Причем запугивать через избирателя. Очень хороший психологический шаг, психологическое давление на западно-европейского избирателя. Мол, если советовался, то допускает такой вариант", — резюмирует эксперт.

Битва невидимых сил: мольфары рассказали, когда видят победу Украины

Ранее сообщалось о том, что известный астролог Влад Росс уверенно назвал дату завершения войны.

Читайте также: