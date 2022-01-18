"Было недоразумение": почему айтишника, отказавшегося общаться на русском, не взяли на работу

Украинский язык все еще остается преградой у работодателей.
Айтишник Богдан Мельник получил отказ от потенциального работодателя из-за нежелания соискателя говорить с коллегами в киевском офисе на русском языке. Рекрутер, которая проводила первый этап собеседования, узнав об этом, переговоры с потенциальным работником сразу прекратила.
Как сообщается 18 января в сюжете ТСН.19:30, Богдан хорошо владеет английским, при необходимости — с иностранцами — не отказывался от русского, но с принуждением к русскому столкнулся впервые.
"Для любого человека, у которого есть чувство достоинства, такая ситуация будет возмутительной. Многие русскоязычные коллеги меня поддержали. Их тоже возмущает такая политика дискриминации по языковому признаку", — говорит он.
После огласки этой истории в соцсетях переписка Богдана с рекрутером в телефоне исчезла. А вот в комментариях пользователи писали, что у этого работодателя это не первый отказ именно по языковому признаку.
В компании же уверены – никакого нарушения нет.
"Было недоразумение. Вакансия, с которой работала наша коллега, была в команду, в которой также работают специалисты из Беларуси, Казахстана и России. Проблема, думаем, в том, что у кандидата создалось впечатление, что якобы в компании не говорят на украинском языке. Хотя на самом деле речь шла о международной команде отдельно взятого проекта", — отметил соучредитель IT-компании Александр Орлов в письменном ответе.
Между тем, в истории с Богданом Мельником юристы видят нарушение ряда законов и советуют жаловаться, как минимум, в четыре структуры.
На столе у языкового омбудсмена дискриминационные жалобы пока не часты. В прошлом году их было около десятка. Хотя предполагают, случаев может быть в разы больше. Но количество жалоб могло бы повлиять разве что на статистику обращений.
"Поскольку заявитель не находится в настоящее время в трудовых отношениях с этой фирмой, к сожалению, констатировать нарушение нашего закона мы не можем", — отметил заместитель руководителя секретариата уполномоченного по защите государственного языка Сергей Сиротенко.
В свою очередь Богдан Мельник хочет, чтобы эта история стала наукой для других работодателей.
Напомним:
В Украине вступили в силу правки к закону о рекламе. Законодатели увеличили штрафы и четко прописали критерии, за что будут наказываться. Нововведения коснутся работодателей – в объявлениях о приеме на должность запрещается предлагать работу только женщинам или мужчинам и указывать возраст кандидата.
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